Gabon : le Gén. Oligui Nguema attendu à la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies

Ce sera son premier grand rendez-vous devant l’ensemble des dirigeants de la planète depuis sa prise du pouvoir en août 2023. En effet, le général Brice Clotaire Oligui Nguema prendra part à la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à New York du 22 au 27 septembre 2024. Un rendez-vous crucial pour le pays mais qui devrait voir le général président arriver confiant, car galvanisé par le respect à ce jour du calendrier de la Transition.

C’est autour du thème « Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures », que les chefs d’Etat et de gouvernement du monde auront à cœur de traiter les crises que traverse le monde. Si lors de la 78ème session c’est le Premier ministre de Transition, Raymond Ndong Sima qui avait été dépêché à New York pour expliquer à la communauté internationale le bien-fondé du coup d’Etat du 30 août 2023, un an plus tard, et au regard des gages de bonne volonté apportées par le Gabon à la communauté internationale, c’est bien le général Oligui Nguema en personne qui devra assumer la charge de faire le bilan des avancées de la transition et fixer les perspectives.

Oligui Nguema confiant devant la face du monde

Si pour l’heure aucun calendrier n’a été décliné par le Palais Rénovation, l’ouverture de ce grand rendez-vous annuel devrait bien avoir lieu le 22 septembre et c’est le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui conduira la délégation gabonaise. Il faut dire que contrairement à ses homologues ouest-africains, également plongés dans une crise institutionnelle, le général Oligui Nguema se présentera devant les dirigeants du monde avec un bilan rassurant du point de vue des avancées de la Transition. En effet, il mettra assurément en avant le Dialogue national inclusif, la mise en place de l’Assemblée constituante, mais aussi la tenue prochaine du référendum constitutionnel.



La question environnementale devrait également occuper une place de choix dans le discours du président de la Transition. En effet, le Gabon aura l’occasion de réaffirmer sa position déjà portée lors du Sommet sur les trois bassins qui s’est tenu à Brazzaville il y a un an, et réitéré lors de la Cop28 de Dubaï. Laquelle position tient à une reconnaissance pécuniaire des efforts consentis par le Gabon dans la préservation de la biodiversité. Au plan bilatéral, le séjour du chef de l’Etat devrait être mis à profit pour rencontrer ses homologues, mais aussi des investisseurs intéressés par des opportunités d’affaires au Gabon. Avec ses homologues africains membres de lˋASECNA, le général Oligui Nguema devrait pouvoir appuyer la candidature du Gabon, à quelques jours de la tenue de l’élection du nouveau directeur général de cette organisation.