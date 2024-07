CEMAC : le Gabon, 1er pays en matière d’investissements directs étrangers en 2023

Ecouter l'article

La conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a rendu public le 20 juin 2024, son dernier rapport mondial sur les investissements directs étrangers (IDE). Lequel révèle un ralentissement des investissements vers le continent africain de l’ordre de 3%. Un ralentissement auquel le Gabon a échappé puisque le pays a été le plus attractif dans la sous-région Afrique centrale en matière d’IDE.

Bien qu’éloigné de l’Egypte au plan continental, qui capte pas moins de 9,84 milliards de dollars d’investissements étrangers en 2023, avec 1,15 milliard de dollars, le Gabon caracole en tête des pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Cemac). Un chiffre en augmentation par rapport à 2022 puisque le pays n’avait capté que 1,1 milliard de dollars.

Des IDE en baisse de 17% en Afrique centrale

Selon le rapport de la CNUCED, la baisse des investissements au plan africain a particulièrement touché l’Afrique centrale. En effet, le ralentissement des opérations de financements de projets internationaux dans cette partie du continent a été de l’ordre de 17% et ce malgré une hausse du nombre de projets (56%) et de leur valeur (119%). Le Gabon a échappé à cette contraction car porté par le pétrole, le gaz, le bois et le secteur minier, prenant ainsi la tête du classement CEMAC, et occupant le 15e rang africain.

Il faut dire qu’avec le Programme national de développement de la transition (2024 – 2026), porté par les nouvelles autorités gabonaises, les Investissements directs étrangers au Gabon (IDE) devraient connaître une consolidation, bien que les prévisions IDE pour 2024 de la CNUCED sont pessimistes. Le dernier Forum économique Gabon – France qui a permis une levée de plus de 1,1 milliard d’euros participe de cette confiance des investisseurs pour le marché gabonais. Toutefois, cette attractivité ne pourrait se consolider qu’à condition que les autorités Gabonaises assainissent le climat des affaires, en renforçant la lutte contre la corruption.

Ci-dessous le top 20 des pays africains ayant attiré le plus d’Investissements directs étrangers en 2023 :

1-Egypte (9,84 milliards de dollars $)

2-Afrique du Sud (5,23 milliards $)

3-Ethiopie (3,26 milliards $)

4-Ouganda (2,88 milliards $)

5-Sénégal (2,64 milliards $)

6-Mozambique (2,50 milliards $)

7-Namibie (2,34 milliards $)

8-Nigeria (1,87 milliard $)

9-Côte d’Ivoire (1,75 milliard $)

10-RD Congo (1,63 milliard $)

11-Kenya (1,50 milliard $)

12- Ghana (1,35 milliard $)

13- Tanzanie (1,33 milliard $)

14-Algérie (1,21 milliard $)

15-Gabon (1,15 milliard $)

16-Maroc (1,09 milliard $)

17-Niger (966 millions $)

18-Tchad (913 millions $)

19-Guinée (893 millions $)

20-Mauritanie (873 millions $)