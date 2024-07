Gabon : âgée de 14 ans, elle tue par empoisonnement sa mère qui « la contrôlait trop »

Ecouter l'article

Une quadragénaire exerçant en qualité d’agent comptable à la subdivision des Travaux publics d’Okondja dans le Haut-Ogooué a perdu la vie à la suite d’un empoisonnement le 13 juin dernier. Selon le récit rapporté par notre confrère L’Union, l’acte ignoble aurait été commis par sa propre fille âgée de 14 ans et ce, dans l’optique de l’endormir assez afin de sortir sans que la défunte ne la contrôle.

Que se passe-t-il dans la société gabonaise ? Plus une journée ne passe sans qu’une personne perd la vie à la suite d’une action d’une autre. Dernier fait en date, la disparition prématurée d’une compatriote âgée de seulement 48 ans et répondant au nom d’Esther Dike Nzoghet. Réputée sans soucis et espiègle, la désormais ancien agent comptable à la subdivision des TP d’Okondja aurait été empoisonnée par sa propre fille. Sapristi !

Une mère trop attentionnée ?

C’est la raison qui aurait été donnée par la mise en cause G.P.C.M. Âgée de seulement 14 ans, la présumée meurtrière aurait conduit sa maman à la mort sans intention de la donner. Selon L’Union, coutumière des actes désinvoltes et d’obscénité, la pubère aurait entrepris de fermer la bouche à sa génitrice et ce, du fait qu’elle ne pouvait plus « supporter ses réprimandes et le contrôle parental relativement à ses virées nocturnes et à sa relation amoureuse ».

Passant de la frustration d’avoir une mère trop présente, G.P.C.M aurait versé du camphre dans le soda de sa mère. Le but d’après sa déposition dans les locaux des forces de l’ordre, aurait été de l’endormir pour une longue durée. Mais d’où tient-elle ces idées morbides? Nul ne le sait. Toujours est-il que le soir du drame, Esther Dike Nzoghet somme son fils, jumeau de G.P.C.M de lui apporter son soda au réfrigérateur, mais c’est la fillette de 14 ans qui s’empresse.

Ne s’imaginant pas le degré de cruauté qui pourrait animer sa propre fille, Esther consomme la boisson instantanément avant de se rendre compte que le goût était différent. Sur ces entrefaites, elle renverse la boisson au sol et s’assit. Seulement, les gorgées dudit jus ont suffi à détériorer son organisme. 30 minutes après, elle se tord de douleurs avant d’être conduite d’urgence à la structure sanitaire de la localité. Elle mourra des effets nocifs du camphre.