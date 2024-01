Gabon : AGL et AIPS unis pour la valorisation des oeuvres journalistiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

La société de transport Africa Global Logistics (AGL) et l’association internationale de la presse sportive (AIPS) ont conjointement créé le « Prix AIPS Afrique 2023 ». Une initiative qui vise à mettre en lumière les œuvres journalistiques, sociaux et économiques de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

C’est dans l’optique de valoriser le travail des hommes des médias que l’acteur majeur du transport et de la logistiques sur le continent en partenariat avec l’association internationale de la presse sportive ont mis en œuvre cette compétition. Une initiative qui s’articule autour de la fête du sport roi en Afrique. Le « Prix AIPS Afrique 2023 » s’adresse aux journalistes.



Comment participer ?



Le « Prix AIPS Afrique 2023 » comprend plusieurs catégories en l’occurence la presse écrite, la télévision, la radio et le web. Pour y prendre part, les candidats doivent soumettre des œuvres publiées ou diffusées entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2024. Dans un média légal et accessible au public. Il est opportun de souligner que le travail de ces derniers doit être original, pertinent, créatif.

Non sans manquer le respect de l’éthique professionnelle. La compétition sera suivie de très prêt par un jury d’experts. Celui-ci sera composé de personnalités du monde des médias et du sport en Afrique. Ils seront amenés à sélectionner un lauréat par catégorie, ainsi que des mentions spéciales si nécessaire. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie officielle. Laquelle sera organisée le 25 janvier 2024 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Au terme de la compétition, les lauréats recevront des lots comme des trophées, des certificats et des prix en espèces d’une valeur de 1500 euros par catégorie financés par le géant AGL. C’est donc une initiative qui traduit l’engagement de cette entreprise envers la promotion et la célébration du riche héritage sportif africain. Selon la directrice régionale Côte d’Ivoire chez AGL Asta-Rosa Cissé c’est « une mission que nous considérons comme essentielle pour inspirer et rassembler les jeunes à travers le continent ». Pour plus d’informations sur le « Prix AIPS Afrique 2023 », veuillez contacter l’AIPS Afrique à l’adresse bestofafrica@gmail.com.