CANAL+ : la « réalisation et la production de série » sponsorisée au festival Cinéma et Liberté

Ecouter l'article

C’est au cours de la première édition du festival Cinéma et Liberté de Libreville organisé par Pauline Mvele que CANAL+ Gabon a procédé à la sponsorisation d’une masterclass sur la « réalisation et la production de série ». Animée par l’actrice et productrice Aminata Diallo Glez plus connue sous le nom de « Kadie Jolie », cette formation de trois jours visait à entretenir et à donner des rudiments aux participants sur la réalisation d’un feuilleton.

Dans le cadre de la première édition du festival Cinéma et Liberté de Libreville à la baie des rois, l’opérateur de distribution des programmes télévisés CANAL+, a sponsorisé, parrainé et soutenu une formation durant cet événement. Il s’agissait d’une masterclass axée sur les métiers de l’audiovisuel notamment la réalisation et la production. Les participants ont donc été entretenus sur ces domaines passionnant et très prisé de nos jours par les jeunes africain et même gabonais.

« réalisation et la production de série »

En effet, c’est au tour du thème « réalisation et la production de série » que les participants ont été édifiés par l’actrice et productrice Aminata Diallo Glez communément appelée « Kadie Jolie » venue du Burkina Faso. Cette amoureuse du 7ème art a donc partagé son expérience et son expertise au durant cet événement avec une assistance très attentive. Outre ces moments d’apprentissage, le public a pu découvrir de nombreuses productions gabonaise et africaines.

Il faut dire que le Festival cinéma et liberté de Libreville a été rythmé d’une magnifique programmation cinématographique à travers la diffusion de plusieurs films d’illustres réalisateurs gabonais et du continent. A savoir L’ombre de Liberty, Dôlè, les couilles de l’éléphant, Le Collier de Makoko, La Grotte Sacrée pour ne citer que ceux-là. Ce rendez-vous incontournable s’est tenu du 24 au 29 juin 2024 au champ triomphale de la baie des rois. Une fois de plus CANAL+ met en application ses engagements sociétaux qui sont au cœur de sa stratégie d’entreprise. A noter que parmi les engagements que conduit le Groupe CANAL+ en Afrique, la formation fait partie des priorités. Rappelons que madame Glez est la réalisatrice des séries « trois hommes un village », « trois femmes un village », « supers flics », « Bienvenue à Kikidéni ».