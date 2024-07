Gabon : l’École d’Administration des Forces de Défense désormais délocalisée au Camp de Gaulle

Ecouter l'article

Ce mardi 09 juillet 2024, s’est déroulé la cérémonie officielle marquant le transfert de l’École d’administration des forces de défense de Libreville (EFADL) au Camp de Gaulle, futur centre de formation d’excellence et académie de protection de l’environnement. Un évènement qui marque la transformation de la présence militaire française au Gabon et qui constitue le premier jalon du nouveau partenariat militaire entre les deux pays.

C’est en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le Général de corps d’armée aérienne Jean Martin Ossima Ndong, du commandant de l’EAFDL le colonel Eric Privat Ivala Yombo, du commandant la direction de la coopération de sécurité et de défense le Général de corps d’armée Régis Colcombet et du commandant les Eléments français au Gabon Jean-Bruno Despouys que s’est déroulé cette cérémonie illustrant le nouveau partenariat voulu entre les autorités gabonaise et française.

Concrétisation du nouveau partenariat entre le Gabon et la France

En effet, ce nouveau partenariat qui aavait d’ailleurs fait l’objet de discussion entre le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema et son homologue français Emmanuel Macron prevoit de faire du camp de Gaulle une académie militaire dédiée à la formation de cadres et à la protection de l’environnement. Ainsi, installé jusqu’à présent au camp N’Tchoréré à Baraka, l’Ecole d’administration des forces de défense de Libreville sera désormais situé au camp de Gaulle à Alibandeng.

Profitant de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a également annoncé la création de l’académie de protection de l’environnement et des ressources naturelles (APERN) sur le meme siet. Un établissement qui regroupera l’ensemble des structures dédiées à la formation et à l’entrainement des forces de défense et de sécurité gabonaises et des pays volontaires de la sous-région, pour permettre au Gabon et à ses partenaires, de mieux maîtriser leur environnement face aux trafics et à la prédation.

Pour rappel, l’EAFDL est une École nationale à vocation régionale (ENVR) créée en 2022, à Libreville et la troisième implantée au Gabon avec l’École d’état-major de Libreville (EEML) et l’Ecole d’application du service de santé militaire de Libreville (EASSML). Elle fonctionne sur une convention de partenariat établie entre la France et le Gabon et dont la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) est maîtresse d’œuvre, pour la partie française. La mission de l’EAFDL est de former des officiers et des sous-officiers gabonais ou d’autres pays africains dans les missions d’administration générale d’un corps de troupe et/ou d’un état-major.