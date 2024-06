Gabon : ouverture du festival international « cinéma et liberté » de Libreville

Ecouter l'article

Du lundi 24 juin au samedi 29 juin 2024 se tiendra au Gabon la 1ère édition du festival international « cinéma et liberté » de Libreville. Organisé par l’association Gabon Ciné Doc et Clybe Bassibri Production, cet événement cinématographique et culturel vise à faire la promotion de la liberté d’expression, la sensibilisation et l’engagement des populations à travers des projections de films et des ateliers de formation.

C’est donc l’optique de vulgariser les productions gabonaises et africaines que l’association Gabon Ciné Doc et Clybe Bassibri Production organisent conjointement cet événement. Il s’agit du festival international « cinéma et liberté » de Libreville. Celui-ci se déroulera du 24 au 29 Juin prochain dont les projections auront lieu gratuitement tous les soirs à partir de 18h30 à la Baie des rois. D’après la directrice du festival Pauline Mvele « Nous attendons environ 6000 personnes. Toutes les projections seront suivies de débats avec le public ».

Echanges, hommages aux pionniers

En effet, « Ce festival vise à créer et développer au Gabon un évènement cinématographique et culturel intégré avec comme axes de travail notamment l’éducation à l’image, la promotion des droits humains, de la liberté d’expression, et ce à travers des projections de films, des ateliers de formation, etc » a-t-elle déclaré. L’événement s’inscrira à long terme dans le calendrier culturel du pays. Pour cette année, le comité d’organisation a décidé de rendre hommage aux pionniers du cinéma dans notre pays décédé et ceux qui sont encore vivants.

Notamment les regrettés Charles Mensah, Philippe Maury et Pierre Marie Ndong. Aussi à Henri Joseph Koumba Bididi, Imunga Ivanga et Prince De Capistran, Jean Claude Mpaka, Annette Eyeang, Françoise Mimbie Mpaka et Perpétue Ndong. Le festival ambitionne de célébrer les contributions significatives de ces réalisateurs et comédiens à l’industrie du cinéma. Il faut souligner qu’une soirée spéciale leur sera dédiée. Afin de mettre en lumière leurs œuvres et leurs talents. En outre, des projections, un colloque international sur le thème « cinéma et citoyenneté » réunira d’éminents universitaires, des professionnels du cinéma d’ici et d’ailleurs, des étudiants des écoles de cinéma. Il y aura également une table ronde sous le thème des masterclass.