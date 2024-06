Gabon : lancement de la 10ème édition des Sambas professionnels ce 24 juin

Ecouter l'article

L’ONG Sambas Labs a annoncé la tenue de la 10ème édition des Sambas Professionnels, qui se déroulera du lundi 24 juin au samedi 29 juin 2024 au complexe scolaire Michel Dirat, situé dans le 1er arrondissement de Libreville. Cet événement annuel de formation, très attendu, est parrainé cette année par le coach Sylvère Boussamba, un expert dans le domaine du développement personnel et professionnel.

Devenus incontournables, les Sambas professionnels rassemblent depuis 10 ans déjà des acteurs clés de divers secteurs pour échanger, apprendre et se développer. Abordant des domaines variés de l’entrepreneuriat au journalisme en passant par le sport, ce séminaire d’échanges de compétences est une occasion pour les participants d’enrichir leurs connaissances et de renforcer leurs capacités.

Les Sambas professionnels, 10 ans déjà!

Pour marquer cette 10ème édition, les Sambas Professionnels proposeront une série d’ateliers de formation destinés à un large public. Les participants auront l’occasion de se perfectionner dans divers domaines grâce à des sessions interactives et pratiques animées par des professionnels expérimentés. L’innovation de cette année réside dans la mise en place de master class spécifiquement conçues pour les cadres ne pouvant pas participer aux activités en journée. Une nouveauté qui permettra à un plus grand nombre de personnes de bénéficier des enseignements et des compétences partagés durant ces 5 jours.

En parallèle des Sambas Professionnels, la 5ème édition des Sambas Kids se déroulera du 27 au 29 juin. Cet événement vise à initier les plus jeunes aux principes de l’entrepreneuriat, du leadership et du développement personnel à travers des ateliers ludiques et éducatifs. Les Sambas Kids sont devenus une composante essentielle de l’événement, permettant de semer les graines du succès dès le plus jeune âge.

Pour la tombée de rideau, les organisateurs ont prévu un gala de clôture le 29 juin. Un événement qui permettra de revenir sur cette décennie de succès mais également de remercier tous ceux qui ont contribué à la pérennité de cet événement.