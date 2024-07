Bitam : il dit être possédé par le diable, après avoir violé un enfant de 3 ans

Follow on X

C’est le sujet qui fait couler encre et salive au village Effack-Bibegne situé à 18 kilomètres de Bitam dans le département du Ntem. Selon le récit de L’Union, Barthélémy Abessolo Allogho, un jeune homme de 20 ans aurait abusé sexuellement d’une fillette de 3 ans. Avant d’être placé sous mandat de dépôt le 12 juillet 2024, le présumé violeur aurait déclaré être possédé par un esprit malsain qui lui commanderait de poser des actes négatifs.

Notre pays serait-il à la merci des démons? C’est la question qu’on pourrait se poser au regard des multiples révélations que font les présumés coupables de crime et délit. Pourtant, Libreville serait la nouvelle terre d’asile des pasteurs et prophètes qui depuis quelques années enchainent des caravanes de délivrance, de guérison et d’évangélisation. Seulement, la plupart des personnes indélicates interpellés par les autorités judiciaires affirment toujours ne pas être elles-mêmes. Ces individus déclarent toujours avoir été possédés par un esprit quelconque au moment des faits. Dernier fait en date, ce jeune compatriote âgé de 20 ans qui a abusé sexuellement d’une fillette au village Effack-Bibegne à quelques kilomètres de la ville de Bitam.

Les mauvais esprits, la nouvelle raison

Les faits se seraient déroulés le mardi 9 juillet 2024 aux environs de 14 heures. Alors que la victime était derrière la maison de ses parents, le jeune Junior Barthélémy Abessolo Allogho a profité de l’inattention des géniteurs de la fillette pour se dévêtir et plaquer sa victime au sol. Une fois ses basses besognes terminées, ce dernier va vaquer à ses occupations sans s’inquiéter. C’est lorsque la maman de la victime va lui faire prendre sa douche que cette dernière va constater que l’appareil génital de sa fille a été violenté.

En questionnant la fillette, celle-ci va simplement pointer du doigt son bourreau. Le lendemain matin, les parents de la victime l’ont conduite à l’hôpital, l’examen médical va confirmer les soupçons. En effet, des traces de violence ainsi que la présence d’asticot sur la vulve de la fillette ont été remarquées. Ainsi, la police judiciaire de Bitam a immédiatement procédé à l’arrestation du présumé violeur. Au cours de l’interrogatoire, ce dernier aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Seulement le jeune Junior Barthélémy Abessolo Allogho aurait déclaré avoir été possédé par un esprit démoniaque. Le jeune homme a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile du peloton.