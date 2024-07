Gabon : plus de 300 agents honorés par le Groupe BGFIBank

Ecouter l'article

e jardin botanique de Libreville a servi de cadre, ce samedi 13 juillet 2024, à la cérémonie de remise de médailles du travail aux agents appartenant au Groupe BGFIBank. A cet effet, ce sont au total 351 employés, dont 275 médaillés de bronze, 74 médaillés d’argent et 2 médaillés d’or ayant cumulés respectivement 10, 20 et 30 ans au sein de ce groupe financier international, qui ont été récompensés. Henri-Claude Oyima lui, a été récompensé pour ses 40 ans au sein du Groupe, recevant sa médaille des mains du Directeur de Cabinet du Ministre en charge du Travail, empêché. Cette cérémonie a pour objectif premier d’honorer les collaborateurs, pour leur fidélité ainsi que leurs loyaux services.

C’était en présence du président directeur général du Groupe BGFIBank, Henri Claude Oyima ainsi que plusieurs de ses collaborateurs, que cette solennité a eu lieu. Les dirigeants du groupe panafricain ont au cours de cette cérémonie, tenu à traduire leur reconnaissance envers ces hommes et femmes qui ont fait montre de dévouement auprès de cette institution financière qui a cumulé plus de 5295 milliards de FCFA de total bilan en 2023. Au total, ce sont 351 employés, dont 275 médaillés de bronze, 74 médaillés d’argent et deux médaillés d’or, qui ont consacré non seulement leur temps, mais également leur expertise.



« Symbole de gratitude et de respect pour des années de travail bien fait »



En effet, c’est le président directeur général du Groupe BGFIBank, Henri Claude Oyima qui a planté le décor. « BGFIBank aujourd’hui, c’est cinquante trois ans d’une histoire tournée vers l’avenir. Nous retrouver ici ce matin pour célébrer le travail est un vrai bonheur pour moi et pour tous les collaborateurs du Groupe BGFIBank, car la médaille d’honneur du travail magnifie l’abnégation, l’attachement et l’engagement à ce que nous avons retenu comme valeur première au sein du Groupe » a-t-il déclaré. Pour l’homme d’affaires, il ne s’agit pas seulement de célébrer des années de service, mais aussi de célébrer les valeurs cardinales du Groupe BGFIBank à savoir : « le Travail, l’Intégrité, la Transparence, la Responsabilité et l’Esprit d’équipe ».

Photo de quelques agents du Groupe BGFIBank après avoir reçu leurs médailles du travail © D.R.

Des valeurs intégrées dans la culture de ce magnat de la finance en Afrique. Henri-Claude Oyima a précisé que « la médaille d’honneur du travail que nous recevons aujourd’hui est bien plus qu’une simple distinction. Elle est un symbole de gratitude et de respect pour des années de travail bien fait, assidu et de loyauté » a-t-il martelé. En réaction à cette reconnaissance, de nombreux lauréats n’ont d’ailleurs pas caché leur gratitude. C’est le cas de Marie Susanne Gningone de BGFI Holding Corporation, qui s’est « très honoré, très fière et très heureuse de recevoir une médaille du travail qui couronne quand même des efforts, car ce n’est pas évident 10 ans dans une même structure, c’est un défi que l’on relève tous les matins en y allant ».

Aline Kengne quant qui comptabilise 23 ans au sein du Groupe BGFIBank, a, elle aussi, tenu à renchérir en affirmant « ça été un long parcours exaltant, enrichissant et plein de challenges » avant « d’encourager tous ceux qui viennent d’arriver dans le Groupe, tous ceux qui n’ont pas encore 20 ans, 30 ans, 40 ans à rester discipliné, travailleur et rigoureux ». Un moment rempli d’émotions et d’allégresse au cours duquel, les agents médaillés ont tenu à accompagner de leurs vœux, les jeunes collaborateurs. Non sans manquer de présenter leurs remerciements aux dirigeants du Groupe BGFIBank et notamment le président directeur général Henri-Claude Oyima. À noter qu’au terme de cette somptueuse cérémonie, celui qui a reçu l’Award du financier de l’année 2023 a été gratifié d’un prix honorifique récompensant son engagement.