ASECNA : la tête de la Direction générale convoitée par le Gabon

Ecouter l'article

Le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma, est engagé depuis quelques jours dans une course contre la montre afin de porter la candidature du Gabon à la tête de la Direction générale de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Une offensive diplomatique qui a déjà conduit le membre du gouvernement dans de nombreux pays membres de l’organisation.

Arrivé au terme de son second mandat, le Nigerien, Moussa Mohamed remet son fauteuil de Directeur général de l’ASECNA en jeu. Parmi les prétendants, Prosper Zo’o Minto’o, un haut fonctionnaire Gabonais, qui a fait sa carrière dans l’aviation civile. A une semaine de l’élection, Loïc Ndinga Moudouma, porteur d’un message du général Brice Clotaire Oligui Nguema, fait le tour des capitales des pays membres afin de solliciter l’appui du plus grand nombre.

6 Prétendants au poste

C’est accompagné de son Conseiller diplomatique, Vanina Mbou et de son Conseiller en communication, Marlyse Nguema, que Loic Ndinga Moudouma arpente depuis quelques jours les capitales africaines des pays membres de l’ASECNA. Ainsi, le patron du département des transports s’est déjà rendu à Kigali, Antananarivo, Malabo, Douala, Abidjan, mais aussi à Bangui où Loic Ndinga Moudouma a eu un tête à tête avec le président Faustin-Archange Touadera, à qui il a officiellement soumis la demande de soutien à la candidature de Prosper Zo’o Minto’o à la tête de cette organisation qui comprend 18 pays membres.

L’offensive diplomatique qui se poursuit, conduira ensuite la délégation gabonaise au Togo, au Sénégal et dans bien d’autres pays de l’organisation. L’élection quant à elle, qui verra s’affronter 6 candidats, aura lieu le 27 septembre prochain. Du haut de ses années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’aviation civile, Prosper Zo’o Minto’o apparaît comme un candidat plus que crédible. En effet, le diplômé de l’Ecole nationale de l’aviation civile de Toulouse, qui a tour à tour gravi les échelons, occupe depuis 2019 le poste de directeur régional de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour l’Afrique Occidentale et centrale. Notons que dans cette campagne, le département des Transports bénéficie de l’appui du ministère des Affaires étrangères et de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC).