Guinée Conakry : Arrestation de Claude Pivi au Liberia après des mois de fuite !

Le colonel Claude Pivi, ancien bras droit de l’ex-président guinéen Moussa Dadis Camara, aurait été arrêté au Liberia après des mois de cavale. Cette capture intervient après son absence lors du verdict d’un procès historique le 31 juillet dernier, où il a été condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 25 ans.

Colonel Claude Pivi avait réussi à s’évader en novembre 2023 lors d’une opération menée par un commando dirigé par son fils. Et ce, alors qu’il était détenu à la prison de Conakry. À cette occasion, deux autres évadés, l’ancien Chef de l’État guinéen Moussa Dadis Camara et son ancien chef des services spéciaux, Thiégboro Camara, avaient été rattrapés peu après leur fuite.

Fin de course pour le Colonel Claude Pivi !

Condamné pour « crime contre l’humanité », le Colonel Claude Pivi a avait été condamné à la peine la plus sévère lors d’un procès largement salué pour sa rigueur. Les événements tragiques du 28 septembre 2009, où il a orchestré une répression violente contre une manifestation de l’opposition, ont fait au moins 157 morts, en plus de nombreux viols et blessés. Un bilan désastreux aux relents inhumains.

Suite à son arrestation au Liberia, la Guinée Conakry devrait rapidement entamer des démarches pour demander son extradition. Cette affaire souligne l’importance de la justice pour les victimes des violences passées et marque une étape significative dans la lutte contre l’impunité en Guinée. Les autorités guinéennes attendent maintenant la coopération des autorités libériennes pour le retour de Claude Pivi sur le sol guinéen.

Une extradition qui ne devrait rencontrer une quelconque opposition tant les autorités Guinéennes et Libériennes travaillent en étroite collaboration dans les domaines de la sécurité et de la défense. Une fois à Conakry, le militaire mis en cause devrait logiquement répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Nous y reviendrons !