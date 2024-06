Alerte sanitaire : les Gabonais s’interrogent sur l’efficacité de l’AGASA

Ecouter l'article

Une récente alerte diffusée sur les réseaux sociaux a mis en lumière la vente de produits impropres à la consommation par un opérateur économique de la capitale, le magasin Prix Import d’Okala. Cette situation a conduit l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) à réagir promptement en menant une inspection sur le terrain. Cependant, malgré cette intervention rapide, les Gabonais s’interrogent sur l’efficacité de l’AGASA, en particulier sur la régularité et la rigueur de ses enquêtes.

L’alerte, largement partagée sur les réseaux sociaux, a suscité une vague de panique parmi les consommateurs. Les produits en question, potentiellement dangereux pour la santé au vu de leur détérioration, ont soulevé des préoccupations quant à la sécurité des denrées alimentaires disponibles sur le marché gabonais. Face à cette situation, l’AGASA a rapidement pris des mesures en inspectant le magasin incriminé et en procédant à la destruction des produits défectueux.

Une action insuffisante

L’intervention rapide de l’AGASA a été saluée par certains comme un signe de sa vigilance. Toutefois, cette réactivité n’a pas suffi à apaiser toutes les inquiétudes. De nombreux citoyens se demandent si cette agence effectue régulièrement des contrôles préventifs et si ses méthodes d’enquête sont suffisamment rigoureuses pour garantir la sécurité alimentaire de manière continue. « Et ils sont fiers de se faire filmer alors qu’il a fallu qu’on se plaigne pour voir un semblant de boulot sinon y a rien. C’est juste pour apaiser les cœurs », s’est insurgé un compatriote sur les réseaux sociaux.

Les interrogations se concentrent également sur la transparence des opérations de l’AGASA. Les consommateurs souhaitent plus de clarté sur les résultats des enquêtes et sur les mesures prises contre les opérateurs économiques qui ne respectent pas les normes de sécurité alimentaire. Une communication plus fréquente et détaillée de la part de l’agence pourrait aider à restaurer la confiance du public. « On attend le communiqué des sanctions car cela ne doit pas se limiter aux effets de buzz », a réclamé un autre.

L’incident du magasin Prix Import d’Okala met en lumière la nécessité d’améliorer les pratiques de surveillance alimentaire tant ces ventes de produits impropres à la consommation deviennent légion. L’AGASA, en tant que gardien de la sécurité alimentaire, doit non seulement réagir aux alertes, mais également anticiper les risques par des contrôles réguliers et une transparence accrue. Les Gabonais attendent de cette agence qu’elle renforce ses capacités et qu’elle prouve son efficacité pour protéger la santé publique de manière proactive.