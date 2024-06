France : Luther Steeven Abouna Yangui prend langue avec la Paierie de l’ambassade du Gabon

Ecouter l'article

Séjour en terre française riche et fructueux pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, Luther Steeven Abouna Yangui. Outre la signature d’un accord Bilatéral élargi pour la Formation d’inspecteurs centraux du Trésor gabonais par leurs homologues du pays de Mariann, le DGCPT en a profité ce 31 mai 2024, pour effectuer une visite de prise de contact à la Paierie de l’Ambassade du Gabon en France. Un moment au cours duquel ce dernier en a profité pour rappeler les principes de probité, d’excellence et d’intégrité qui doivent guider les actions de ces agents de l’Etat en charge de la gestion des finances publiques.

C’est dans un effort soutenu d’assurer l’excellence et l’intégrité des services financiers gabonais à l’étranger et de s’assurer des conditions de travail de ses collaborateurs, que l’actuel directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, s’est entretenu avec ses agents de la paierie de l’ambassade du Gabon en France. Objectif affiché, rappeler à ces derniers l’importance de leur rôle en matière de gestion des deniers publics à travers « une approche de gestion à la fois avant-gardiste et impliquée » comme on peut le lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

En effet, dans la poursuite des efforts qu’il entreprend depuis sa prise de fonction, à l’image de la réinstallation des journées comptables dont le rôle premier est d’oeuvrer à une meilleure planification financière et une budgétisation optimale avec en toile de fond les principes de transparence et de responsabilité, Luther Steeven Abouna Yangui, a insisté auprès de ces agents de la paierie de l’ambassade de France, sur cette nécessité d’évaluation des performances et de meilleure allocation des ressources. Des principes axés sur l’analyse poussée des opérations comptables et des conditions de prestation de service.

Vérification détaillée des processus opérationnels

Avec pour objectif subsidiaire, d’effectuer une revue détaillée des processus opérationnels et des standards d’accueil réservés aux ressortissants gabonais en France, mais également de diagnostiquer les forces et les potentiels axes d’amélioration de la Paierie, cette visite a donc permis au payeur général du Gabon de mesurer l’écart entre ce qui doit être fait et ce qui se fait en vue de garantir un service public de haute qualité et conforme aux attentes des citoyens. Il n’a d’ailleurs pas manqué de réaffirmer à ses collaborateurs, « son engagement indéfectible à promouvoir une gestion rigoureuse et orthodoxe des finances publiques tels que voulu par les plus hautes autorités de la Transition ».