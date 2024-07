Affaire Webcor : plainte contre X déposée par Hervé Patrick Opiangah pour haute trahison

Follow on X

Le litige opposant la société maltaise Webcor ITP à l’État gabonais sur le dossier du » Grand marché de Libreville » devrait connaître un nouveau rebondissement dans les prochains jours. Et pour cause, selon des informations parvenues à Gabon Media Time, Hervé Patrick Opiangah, en sa qualité de citoyen gabonais a décidé de saisir la justice pour des faits de concussion, fraude fiscale et infractions diverses à la gouvernance économique après la décision pour le moins curieuse de signer un protocole transactionnel condamnant l’État gabonais.

Véritable nœud gordien, l’affaire Webcor, du nom de l’entreprise actionnaire majoritaire de la société de droit gabonais dénommée Grand Marché de Libreville en charge de la gestion du projet éponyme, est loin d’avoir trouvé son épilogue. Si les derniers développements de cette affaire avait été la condamnation de l’État à payer plus de 65 milliards de FCFA à Webcor, puis le désaveu infligé à cette dernière par la Cour d’appel de Paris rendant suspensif l’arrêt de la Cour d’arbitrage, un nouvel épisode devrait s’ouvrir dans les prochains jours.

Le curieux protocole transactionnel favorable à Webcor

À l’origine de ce rebondissement mettant en lumière des agissements peu orthodoxes de certains acteurs de l’appareil administratif et judiciaire du pays, la décision de l’Agence judiciaire de l’État par l’entremise de sa directrice générale Diane Moussounda et du premier président du Conseil d’Etat Jean-Paul Komanda de signer un protocole transactionnel qui aura pour conséquence de condamner l’État gabonais à payer ces sommes alors que l’affaire est pendante devant la Cour de cassation en France.

Une prise de décision qui aurait été effectuée en l’absence d’un mandat clair du gouvernement qui suscite des interrogations et qui a conduit Hervé Patrick Opiangah, en digne fils de la République, à saisir le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête pour démêler les contours de cette affaire aux allures de haute trahison. Dans sa plainte contre X déposée ce lundi 08 juillet 2024 en présence de Gabon Media Time, ce dernier évoque des faits de concussion, fraude fiscale et infractions diverses à la gouvernance économique.

D’ailleurs, dans le cadre de cette plainte, un collectif d’avocats constitué pour les causes devrait tenir une conférence de presse dans les prochains jours afin d’édifier l’opinion sur les contours du dossier qui au regard des montants en jeu, démontre la cupidité de certains commis de l’État qui ne lésinent pas sur les stratagèmes pour spolier le peuple gabonais.