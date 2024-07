Moov Africa Gabon Telecom : la 3ème édition de E-League prévue pour le 23 juillet

Ecouter l'article

Du mardi 23 au jeudi 25 juillet 2024, se tiendra à Libreville la 3ème édition du grand challenge Moov Africa E-League. Une initiative du leader du secteur des télécommunications au Gabon qui vise à réunir les meilleurs gamers du pays par une lutte pour épique. Ces derniers s’affronteront, durant ces trois jours, sur les jeux EA FC 24, Naruto, Street fighter 5.

En dehors de la fourniture de réseau mobile et de connexion internet, Moov Africa Gabon Télécom ne manque pas une occasion de mettre en lumière son caractère citoyen. Toute chose perceptible par des activités solidaires initiées et ce, en droite ligne avec sa responsabilité sociétale d’entreprise. À cet effet, l’opérateur économique organise dès ce 23 juillet 2024 la 3ème édition du grand challenge Moov Africa E-League. Il s’agit d’une compétition de jeux vidéo, qui a pour but de dénicher les meilleurs compétiteurs au Gabon particulièrement dans le grand Libreville.

Des PS5 à la clé

En effet, cette compétition de jeux vidéo est la première du genre dans notre pays. Pour cette 3ème édition, les gamers s’affronteront sur trois catégories. Notamment EA FC 24, Naruto et Street fighter 5. Ainsi les meilleurs pourront remporter de nombreux prix financiers et matériels. Les finalistes repartiront chacun avec une PS5. Le premier avec la coquette somme de 500 000 FCFA, le second avec 300 000 FCFA et le troisième avec 200 000 FCFA.



Pour participer et tenter de gagner le jackpot, il suffit de scanner le QR code ou encore de cliquer sur le lien suivant t.ly/dyFE-. Il est à noter que le processus d’inscription est ouvert du 5 au 19 juillet 2024. C’est sans aucun doute une action qui démontre une nouvelle fois l’engagement et la volonté de Moov Africa Gabon Télécom de faire découvrir et à récompenser les talents gabonais.