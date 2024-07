Gabon : le commerce, l’activité la plus prisée par les migrants

Ecouter l'article



Du 7 au 23 décembre 2023, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mené une enquête sur le profil des migrants au Gabon. Les résultats de cette étude révèlent que le commerce est l’activité la plus exercée par les migrants, avec 67 % d’entre dans ce domaine. La majorité d’entre eux opérant dans les marchés.

Le boutiquier est appelé Malien, la vendeuse de gâteaux Béninoise, l’épicier libanais pour ne citer que celà. Des appellations bien intégrées qui démontrent la prédominance des communautés étrangères dans ce secteur. Selon cette étude, le Gabon comptait en 2023 243 794 migrants venus pour la plupart en quête de meilleures conditions de vie. Concentré majoritairement à Libreville et Port-Gentil, ces étrangers établis dans le pays ont choisi pour principales activités le commerce et la vente loin devant les services à la personnes (9%) et la construction (5%).

Le Gabon propice au commerce

L’enquête de l’OIM montre que le commerce et la vente sont les activités principales choisies par les migrants établis au Gabon. En effet, 67 % d’entre eux exercent leurs activités dans les marchés municipaux, dans leur quartier ou encore à la devanture de leurs habitations. Les femmes sont majoritaires dans ces activités commerciales, avec 72 % d’entre elles engagées dans le commerce contre 66 % d’hommes. Cette communauté est fortement représentée dans l’un des plus grands marchés du pays, Mount-Bouët. Les autres secteurs d’activité tels que les services à la personne (9 %) et la construction (5 %) viennent juste derrière le commerce.

Selon ces migrants, le pays est propice aux affaires et au commerce. « La raison principale de ce choix serait le climat propice aux affaires et au commerce (54%), aux opportunités d’emploi (26%) », est-il indiqué. Outre le commerce et la vente, les migrants s’engagent également dans d’autres activités économiques. Parmi celles-ci, la mécanique automobile, la coiffure, l’esthétique, l’artisanat, la restauration, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’informatique, le transport et l’enseignement représentent 19 % des activités exercées. Cependant, certaines activités comme l’agriculture, la pêche, la construction et la mécanique automobile sont principalement dominées par les hommes.