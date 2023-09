Affaire Jocktane : les évêques Pentecôtistes de Côte d’Ivoire furieux contre Ondo Ossa

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis leur interpellation, la situation de Mike Jocktane et de Thérence Gnembou Moutsona ne cesse d’émouvoir leurs proches, y compris à l’international. C’est notamment le cas du Président de la Conférence des évêques Pentecôtistes et évangéliques de Côte d’Ivoire, l’Archevêque Guy Kodja qui, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, a témoigné sa solidarité aux détenus et a en revanche eu des mot durs à l’encontre d’Albert Ondo Ossa.

L’attitude adoptée par le Professeur Albert Ondo Ossa à la suite de l’interpellation de ses camarades d’Alternance 2023 ne passe visiblement pas. Si depuis lors l’ancien candidat à la présidentielle s’est mû dans un silence assourdissant, pour l’évêque Guy Kodja, en tant que leader porté par ses pairs, il aurait dû défendre ces deux personnalités.

Assumer son rôle de leader

Si l’objectif du message du Président de la Conférence des évêques Pentecôtistes et évangéliques de Côte d’Ivoire visait à demander la clémence des autorités de transition, il ne s’est pas empêché de renvoyer Albert Ondo Ossa à sa responsabilité de leader politique. « En tant que leader vous auriez dû les défendre, et non les abandonner à la première difficulté », a-t-il déclaré.



Tout en rappelant le respect voué à Mike Jocktane au sein de la communauté, et la probité qui lui est reconnue, Guy Kodjo s’est dit, au nom de l’ensemble des évêques, avoir été « choqué de voir comment il a été traité comme un vulgaire personnage ». C’est pourquoi, il a « remercié Dieu que les élections aient été annulées » car selon lui, Albert Ondo Ossa ne serait « pas digne d’être président ».