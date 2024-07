Woleu-Ntem : 1ère province en matière de production forestière en 2023

Ecouter l'article

Au terme de l’exercice 2023, les statistiques du tableau de bord de l’économie élaboré par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) révèlent que dans le cadre de la répartition de la production forestière, sur les 9 provinces que compte le pays, celle du Woleu-Ntem se positionne en tête avec 20% de la production nationale. Des données qui démontrent une forte concentration de l’activité forestière dans cette partie du pays, réputée pour son essence de bois principale qu’est l’Okoumé.

La province du Woleu-Ntem du point de vue économique a toujours été réputée pour sa production de cacao (bien qu’à ce jour cette filière peine à obtenir des investissements pour son éclosion), de café et de caoutchouc. Ainsi que les cultures vivrières et la chasse en forêt, qui sont d’ailleurs des activités qui à ce jour permettent aux populations installées dans cette partie du Gabon de vivre. Si le bilan du tableau de Bord de l’économie souligne qu’à la fin de l’année 2023, l’activité forestière a enregistré des résultats négatifs notamment une baisse de la production estimé à 11,8%, il n’en demeure pas moins que la province du Woleu-Ntem demeure celle où la production forestière demeure croissante.

Le Woleu-Ntem 1er en matière de production forestière en 2023

Ainsi selon la répartition forestière par province faite par la Direction centrale des études, des statistiques et des programmes du ministère des Eaux et Forêts et publié dans le Tableau de bord de l’économie, sur le 9 provinces du pays, une forte concentration de l’activité de l’exploitation forestière a été constatée dans le Woleu-Ntem (20%). S’en suit l’Ogooué-Lolo (17%), l’Ogooué-Ivindo (16%), la Ngounié (15%), l’Estuaire (11%), faisant grimper le taux de concentration de la production forestière dans le pays soit 79% avec une production totale de 3 025 824 m3 sur la période d’analyse.

Le Moyen-Ogooué (7%), le Haut-Ogooué (7%), la Nyanga (4%) et enfin l’Ogooué-Maritime (3%) sont les provinces où l’activité forestière est très en baisse. Notons que la forêt du Gabon est l’une des forêts les plus diversifiées d’Afrique avec une variété exceptionnelle d’essence de bois à l’instar de l’Okoumé, le Béli, l’Andoung, le Padouk,le Tali, le Movingui, le Dabéma, le Gombé pour ne citer que ceux-là. Une richesse exotique qui contribue à l’économie du pays, gageons que ce secteur saura se relever au terme de l’année 2024 et ce conformément aux souhaits du Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema.