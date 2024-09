Violence en milieu scolaire : la démission parentale, un facteur de dérives

Ecouter l'article

Mal grandissant, la violence en milieu scolaire constitue une épine aux pieds des autorités administratives au Gabon. Pour preuve, durant l’année scolaire 2023-2024, plusieurs incidents ont été signalés, impliquant des affrontements entre élèves, et même des agressions envers le personnel éducatif. Selon des éducateurs assermentés, la démission parentale serait facteur dudit phénomène.

Une équipe de Gabon Media Time s’est rendue au lycée Jean Baptiste Obiang Etoughe, communément appelé Lycée de Sibang. Le but, recueillir des informations sur les mesures prises cette année pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Interrogés sur ce sujet, les agents du service de psychologie de l’établissement ont exprimé une préoccupation majeure, les efforts déployés au sein des collèges et lycées risquent d’être inefficaces si le problème n’est pas traité à sa racine, c’est-à-dire au niveau familial. L’implication des parents dans la vie de leurs enfants est un élément clé pour prévenir ces dérives.

Une démission parentale inquiétante

On peut aisément se souvenir de ces élèves du Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB) qui avait attaqué ceux du Lycée privé catholique Don Bosco au sein même de celui où encore de ces 6 apprenants à Mouila qui avaient abusé de leur camarade déficiente mentale au cours de l’année scolaire précédente. Selon les psychologues de l’établissement, de nombreux parents ne s’impliquent pas dans la scolarité et le bien-être de leurs enfants. Ils ne participent pas aux réunions de sensibilisation ni aux rencontres de l’Association des Parents d’Élèves (APE), ne répondent pas aux convocations et ne prennent même pas le temps de récupérer les bulletins scolaires. Cet abandon progressif crée un vide dans l’encadrement des élèves, qui, livrés à eux-mêmes, finissent par extérioriser ce manque d’accompagnement à travers des comportements violents ou perturbateurs.

Ce détachement parental est perçu comme une forme de violence psychologique, qui peut engendrer chez l’enfant un profond malaise. Dépourvu de repères familiaux solides, l’élève cherche souvent à attirer l’attention ou à évacuer ses frustrations en adoptant des comportements déviants. La violence qu’ils subissent au sein de leur environnement familial, à travers l’indifférence ou la négligence, se reflète ainsi dans leur attitude en milieu scolaire.

Pour les autorités scolaires, la solution passe nécessairement par une action concertée entre l’école et la famille. Les établissements scolaires, à travers leurs services de psychologie, peuvent mettre en place des mesures pour encadrer et sensibiliser les élèves. Cependant, ces efforts doivent être accompagnés d’un engagement fort de la part des parents. Le manque de communication entre l’école et les familles est également un facteur aggravant. L’implication active des parents dans les réunions, le suivi scolaire et le comportement de leurs enfants est essentielle pour identifier rapidement les signaux d’alarme et apporter des solutions adaptées avant que les situations ne dégénèrent.