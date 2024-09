ONU : signature d’un pacte par les États membres pour « un avenir meilleur » à l’humanité

Ecouter l'article

Les États membres de l’ONU ont signé, le dimanche 22 septembre 2024, un pacte historique visant à construire « un avenir meilleur » pour l’humanité. Initié par le secrétaire général Antonio Guterres, ce texte ambitieux, adopté lors du « Sommet de l’avenir », appelle à des réformes majeures, notamment l’élargissement du Conseil de sécurité pour inclure une représentation accrue de l’Afrique.

Ledit pacte, qui se décline en 56 actions, couvre des enjeux cruciaux. Il s’agit entre autres du multilatéralisme, la lutte contre le changement climatique, et la réforme des institutions financières internationales. Les négociations autour de ce document ont été émaillées par des tensions. En l’occurrence sur la question de la transition énergétique. Après des débats intenses, la référence à cette transition est réapparue, témoignant des priorités des pays en développement face aux défis environnementaux.

Le monde uni pour sauver l’humanité !

En signant ce pacte, les Etats membres reconnaissent l’importance de corriger l’injustice historique faite à l’Afrique. D’ailleurs, ces derniers appellent à une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité. Afin de rendre cet organe inclusif et transparent pour mieux refléter la diversité mondiale actuelle. L’inquiétude persiste néanmoins quant à l’efficacité de ces réformes. Puisque certains États, comme la Russie, s’opposant à toute ingérence de l’ONU dans les affaires internes.

Par ailleurs, bien que le pacte soit non contraignant, ce document souligne une volonté collective de redonner confiance aux institutions internationales. Le texte insiste sur la nécessité d’agir pour répondre aux défis contemporains. Alors que plus de 130 chefs d’État et de gouvernement se succéderont à la tribune de l’Assemblée générale, la question demeure : le pacte sera-t-il plus qu’un simple vœu pieux ? Le succès de cette initiative dépendra de la capacité des nations à concrétiser ces engagements pour un monde meilleur.