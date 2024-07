Violence basée sur le genre au Gabon : briser le silence et trouver de l’aide

Ecouter l'article

Au Gabon, les violences basées sur le genre touchent des personnes de tous âges, prenant de nombreuses formes, des plus subtiles aux plus brutales. Que ce soit par des mots blessants, des gestes inappropriés, des pressions psychologiques, des allusions désobligeantes, ou encore des violences économiques, physiques, sexuelles et psychologiques, ces agressions laissent des cicatrices profondes. Malheureusement, elles affectent gravement la qualité de vie de ceux et celles qui les subissent.

Souvent, les victimes se retrouvent isolées, prisonnières de la peur et de la honte. Elles hésitent à partager leur souffrance, craignant les jugements ou les représailles. Ce silence, pourtant, ne fait qu’amplifier leur détresse, les enfermant dans un cercle vicieux de solitude et de désespoir.

Un numéro d’aide confidentiel pour vous soutenir

Pour tous ceux et celles qui se sentent perdus, qui ne savent plus vers qui se tourner, ou qui recherchent une aide bienveillante pour eux-mêmes ou leurs proches, un numéro de téléphone est à votre disposition : le 077956969. Ce service est entièrement confidentiel et accessible à tous.

Un personnel formé et dévoué est prêt à vous écouter, à vous offrir un espace sécurisé pour parler de votre situation, et à vous fournir des conseils adaptés. Que vous soyez une victime directe ou que vous connaissiez quelqu’un dans le besoin, ce numéro est une ressource précieuse pour obtenir le soutien nécessaire.

Briser le silence : un premier pas vers la guérison

Il est crucial de comprendre que personne ne mérite de vivre dans la peur ou la souffrance. Briser le silence est un premier pas essentiel vers la guérison. En parlant, en cherchant de l’aide, vous pouvez commencer à reconstruire votre vie et trouver les ressources pour surmonter cette épreuve.

Nous encourageons tous ceux et celles qui subissent des violences basées sur le genre à ne pas rester seuls. Le numéro 077956969 est là pour vous aider à trouver le soutien et les ressources dont vous avez besoin pour vous reconstruire et reprendre le contrôle de votre vie. N’oubliez pas : vous n’êtes pas seuls. Il existe de l’aide, et il est possible de surmonter ces épreuves avec le bon soutien.