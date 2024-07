Semaine du cinéma : « Si loin si près » de Saturnin Ayenouet à l’affiche !

Ecouter l'article

La semaine du cinéma qui s’est ouverte le 27 juillet 2024, à Brazzaville en République du Congo, a vu la participation du Gabon en tant que pays d’honneur. Durant cet événement qui a réuni les passionnées du 7ème art et qui vise à promouvoir les productions et réalisation de l’industrie cinématographique africaines et panafricaine, les spectateurs ont assisté à la la projection du long métrage «Si loin si près» du réalisateur Saturnin Ayenouet. C’était ce dimanche 28 juillet 2024.

Après Niamey au Niger, la semaine du cinéma débarque à Brazzaville capitale de la république du Congo du 27 juillet au 2 août 2024.Il s’agit d’un événement qui rassemble le top du top de l’industrie cinématographique africaine et panafricaine. Pour cette 4ème édition, le Gabon est à l’honneur. En effet, l’ouverture de ce festival du 7ème art se fera avec une production gabonaise. Il s’agit de la série « Ô’Balango », coproduite par l’Institut gabonais de l’image et du son (Igis), réalisée par Jérémie Tchoua et écrite par John Franck Ondo et Dominique Assie Takou.

«Si loin si près»

En dehors, de cette production, le long métrage « Si loin si près » du réalisateur gabonais Saturnin Ayenouet qui sera visualisé le 28 juillet 2024. Il s’agit d’un film qui relate l’histoire du jeune Clemenceau. Un jeune étudiant brillant à l’avenir tracé, est accueilli par la famille de Celia. Tout se déroule bien. Celia, heureuse d’être en compagnie de ce dernier tombe secrètement amoureuse de celui-ci, mais n’arrive pas à le lui avouer. Des sentiments non partagés car pour Clemenceau c’est une petite sœur.

Il faut dire que la suite de l’histoire est faite de nombreux rebondissements, entre événements tragiques et scènes cocasses. Le film dont le scénario a été écrit par John Franck Ondo et réalisé par Saturnin Ayenouet a vu la participation de grands noms du cinéma gabonais, à l’instar du comédien Michel Ndaot. Rappelons que l’événement est conçu comme une plateforme d’échanges, de rencontres, de valorisation et de promotion du cinéma africain. Pour les organisateurs de ce festival qui se tient chaque année dans une capitale africaine différente, l’ambition principale est de contribuer au développement de l’industrie du cinéma sur le continent.