Gabon : le laxisme scolaire, un défi collectif à relever

À une époque où rigueur et discipline constituaient les fondements de l’éducation, les élèves étaient plongés dans un environnement scolaire exigeant, visant à leur garantir un avenir réussi. Le temps libre et l’oisiveté étaient des privilèges rares, souvent éclipsés par la pression des devoirs et des études.

Aujourd’hui, un phénomène inquiétant émerge dans les écoles : le laxisme des enfants. Ce changement de comportement n’est pas seulement dû à une évolution des mentalités, mais également au cadre éducatif qui, trop souvent, échoue à imposer des règles strictes et propices à l’apprentissage. Les enfants sont attirés par des distractions constantes, notamment les écrans, et souffrent de l’absence d’une véritable autorité éducative, que ce soit à la maison ou à l’école.

Autrefois régnait une structure rigide, aujourd’hui remplacée par une oisiveté omniprésente. Le manque d’un cadre familial solide et la permissivité de certains systèmes éducatifs laissent les enfants livrés à eux-mêmes. Au lieu de se concentrer sur l’acquisition de savoirs, beaucoup préfèrent la facilité des jeux vidéo, des réseaux sociaux et d’activités futiles qui freinent leur développement intellectuel et personnel.

Cette liberté apparente est en réalité un piège. Sans contraintes ni responsabilités, les enfants perdent progressivement le goût de l’effort. Le travail scolaire devient une corvée à éviter, plutôt qu’un chemin vers l’épanouissement. Ce phénomène entraîne une désaffection pour l’école, une chute des résultats académiques, et plus largement une difficulté à s’intégrer dans un monde où la discipline et les compétences sont essentielles.

Le rôle des parents dans ce défi

Le laxisme prend racine dans plusieurs facteurs, mais l’un des principaux est le manque de fermeté dans l’éducation familiale. De nombreux parents, accaparés par leur travail ou désireux d’éviter toute contrainte à leurs enfants, ne fixent pas les règles nécessaires à leur réussite scolaire. Privés de ce cadre, les enfants perdent de vue l’importance de l’effort et de la discipline, des qualités pourtant indispensables à leur développement personnel.

Pour inverser cette tendance, il est crucial que les parents adoptent des mesures concrètes :

Limiter l’accès aux écrans : Les distractions numériques sont omniprésentes et doivent être régulées. Mettre en place des horaires sans écrans pour privilégier des moments dédiés à la lecture, aux devoirs et à la réflexion est essentiel.

Instaurer une routine quotidienne : Un cadre structuré, avec des horaires précis pour les devoirs et des activités intellectuelles, permet de créer un environnement propice à la concentration et à l’apprentissage.

Encourager l’effort et la persévérance : Il ne faut pas uniquement récompenser les résultats, mais valoriser l’effort fourni. Cette approche inculque aux enfants l’importance de l’assiduité et du travail, même lorsqu’ils sont confrontés à des défis.

Le rôle des enseignants : une discipline à redéfinir

Les enseignants sont en première ligne pour faire face à ce phénomène. Ils doivent relever le défi en rétablissant une discipline qui favorise l’apprentissage. Voici quelques pistes d’action concrètes :

Renforcer les attentes académiques : Les exigences scolaires doivent être claires et mesurables. La rigueur dans le respect des règles en classe et la ponctualité dans la remise des travaux sont des éléments essentiels à rétablir.

Collaborer avec les parents : Un dialogue régulier entre enseignants et parents est nécessaire pour mettre en place des stratégies éducatives cohérentes. Cette coopération permettra d’aligner les pratiques à la maison et à l’école.

Proposer des activités favorisant la discipline personnelle : Les projets de groupe et les exercices nécessitant planification et rigueur sont d’excellents moyens d’inculquer l’importance de l’effort et de la responsabilité.

Le rôle des institutions : un soutien indispensable

Les institutions, quant à elles, ont également un rôle clé à jouer dans la lutte contre le laxisme scolaire. Voici quelques pistes d’intervention :

Former parents et enseignants : Organiser des ateliers de sensibilisation sur l’importance d’un cadre éducatif structuré. Les parents doivent être accompagnés pour mieux gérer les nouvelles réalités numériques, tandis que les enseignants ont besoin d’outils pédagogiques pour maintenir une discipline positive en classe.

Renforcer les valeurs collectives : Les programmes éducatifs doivent inclure des cours sur la citoyenneté et la responsabilité, afin de sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, à l’importance de l’engagement et de la discipline dans la société.

Une responsabilité partagée pour l’avenir

Le retour à une discipline rigoureuse est crucial pour l’épanouissement des enfants. Cependant, cette tâche ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des enseignants ou des parents. C’est une mission collective, qui exige la coopération active de toutes les parties prenantes : familles, éducateurs, institutions et société dans son ensemble.

Un juste équilibre entre liberté et discipline est indispensable pour que les enfants d’aujourd’hui deviennent des adultes responsables et éclairés. En unissant nos efforts, nous pouvons inverser cette tendance au laxisme et préparer un avenir plus prometteur pour nos enfants.

Flavienne Adiahenot, Députée de la Transition