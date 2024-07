Transport aérien : l’OACI prête à accompagner le Gabon dans le développement du secteur

Ecouter l'article

Le mardi 16 juillet 2024 le président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience au palais du Bord de mer le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile (OACI) Salvator Sciacchitano. Occasion pour le président du conseil de l’OACI d’affirmer l’engagement de l’organisation internationale à soutenir le Gabon dans le processus de développement du secteur aéronautique.

Le Gabon accueille du 15 au 19 juillet 2024 à Libreville la 9ème édition de la semaine africaine de l’aviation de la région Afrique-Océan Indien ( AFIWEEK). Un évènement très important qui voit la participation de plus de 500 participants internationaux. C’est donc fort de cela que le président du conseil de l’OACI Salvator Sciacchitano s’est entretenu avec le Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Profitant de cette rencontre, le responsable de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) a témoigné sa volonté à accompagner le Gabon sur le plan aérien.

L’OACI en soutien au secteur aérien gabonais

Un appui qui se fera à travers la mise en place de mécanismes de renforcement des capacités de hautes technologies pour les professionnels du domaine comme l’avait d’ailleurs rappelé le ministre des Transports et de la Marine marchandise et de la Mer, le capitaine de vaisseau Loic Moudouma Ndinga à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 9ème éditon AFIWEEK le 15 juillet 2024. Mais également en examinant les besoins et en procédant à l’élaboration du schéma directeur dans la construction du nouvel aéroport de Libreville.

Par ailleurs, le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile (OACI) Salvator Sciacchitano n’a pas manqué de féliciter le numéro 1 gabonais pour les politiques adoptées notamment en ce qui concerne le développement du secteur de l’aviation civile au Gabon. Lesquelles cadrent avec les objectifs les objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 qui consistent à « s’assurer que les gouvernements dans chaque région du monde comprennent qu’une connectivité mondiale rapide, sûre et fiable est essentielle pour la progression accrue de l’aviation ».