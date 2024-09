Transport aérien : Fly Gabon renforce sa flotte avec l’acquisition d’un ATR 42-600 !

Ecouter l'article

Créée en 2024 comme pavillon national gabonais, Fly Gabon a franchi une étape importante avec l’acquisition, ce jeudi 19 septembre 2024, d’un ATR 42-600, destiné à remplacer un ATR 42-500 dans la flotte d’Afrijet, son partenaire opérationnel. Ce nouvel appareil, qui devrait entrer en service en 2025, promet d’offrir un confort supérieur et une connectivité essentielle pour les communautés isolées du Gabon.

Engagée à offrir des services fiables et abordables sur l’ensemble du territoire national, la nouvelle compagnie aérienne gabonaise Fly Gabon a une nouvelle fois requis la compétence du leader mondial sur le marché des avions turbopropulseurs régionaux de moins de 90 places. Après les ATR 72-600, l’entreprise dirigée par Nyl Moret-Mba, a acquis, ce jeudi 19 septembre 2024, un ATR flambant neuf de type 42-600. Un avion qui se distingue par son coût par siège parmi les plus bas de sa catégorie.

ATR 42-600, le nec plus ultra !

Conçu pour répondre aux défis du transport aérien régional, cet avion consomme 30 % de carburant en moins que ses concurrents à réaction. Une donnée importante puisque réduisant ainsi l’impact environnemental de l’aviation. Grâce à ses performances adaptées, il peut opérer dans des conditions difficiles, ce qui est crucial pour desservir des aéroports de province souvent éloignés. En l’occurrence Lambaréné, Koula-moutou, Tchibanga pour ne citer que ceux-là.

Nyl Moret-Mba et Alexis Vidal, lors de la signature ATR 42-600 © GMT

Pour Nyl Moret-Mba, Directeur général d’Afrijet-Fly Gabon, cet appareil répond aux spécificités du trafic passager et aux infrastructures aéroportuaires du Gabon. « Avec 46 sièges et équipé des technologies les plus modernes, nous avons le module adapté pour répondre aux spécificités du trafic passager et aux installations aéroportuaires de province. », a-t-il souligné lors de la conférence de presse organisée après l’acquisition dudit avion.

Fly Gabon et ATR, un partenariat pour l’avenir !

À la lueur des explications techniques données par le Directeur commercial du constructeur aéronautique, il est évident que l’arrivée de cet avion dans la flotte facilitera les échanges économiques et renforcera la mobilité régionale. À ce propos, Alexis Vidal a rappelé leur engagement en faveur d’une aviation durable et accessible. Non sans manquer de souligner que « la combinaison des modèles ATR 42 et 72 offrira à Fly Gabon une flexibilité maximale pour des opérations efficaces sur le long terme ». Tenant compte des clauses contractuelles, un autre ATR 42-600 devrait être livré en option courant 2026.