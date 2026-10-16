SGEPP : Patrick Michel Akoma Nze prend les commandes de la direction générale

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Le Conseil des ministres du jeudi 15 octobre 2026 a entériné la nomination de Patrick Michel Akoma Nze au poste de directeur général de la Société gabonaise d’entreposage de produits pétroliers (SGEPP). Ancien directeur d’exploitation au sein de cette entreprise stratégique, le nouveau responsable accède à sa tête avec une connaissance préalable de ses activités. Une nomination qui intervient dans un secteur essentiel à la sécurisation de l’approvisionnement du Gabon en produits pétroliers.

La Société gabonaise d’entreposage de produits pétroliers ouvre une nouvelle séquence de sa gouvernance. À l’issue du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, Patrick Michel Akoma Nze a été désigné pour assurer la direction générale de cette structure intervenant dans la chaîne logistique pétrolière nationale. Cette promotion interne traduit le choix d’un profil déjà familiarisé avec les activités opérationnelles de l’entreprise, dans un environnement où la disponibilité des carburants constitue un enjeu économique majeur.

Un ancien directeur d’exploitation promu directeur général

Avant sa nomination, Patrick Michel Akoma Nze occupait les fonctions de directeur d’exploitation au sein de la SGEPP. Ce poste lui permettait d’évoluer au contact des activités techniques et opérationnelles de l’entreprise, notamment celles liées à la gestion des installations et aux opérations d’entreposage des produits pétroliers.

Son accession à la direction générale représente ainsi une évolution dans son parcours professionnel. Elle pourrait favoriser la continuité des activités et une meilleure prise en compte des contraintes opérationnelles. Le communiqué gouvernemental ne précise toutefois pas les objectifs particuliers assignés au nouveau directeur général.

La sécurisation des approvisionnements comme priorité

La SGEPP occupe une place importante dans le dispositif national d’approvisionnement en produits pétroliers. Ses activités d’entreposage participent à la disponibilité des carburants nécessaires au fonctionnement des transports, des entreprises et de nombreux services essentiels.

Dans ce contexte, la nouvelle direction devra notamment veiller à la fiabilité des installations, à la sécurité des opérations et à la coordination avec les différents intervenants de la chaîne d’approvisionnement. La maîtrise des coûts d’exploitation et la maintenance des infrastructures constituent également des enjeux déterminants pour la continuité des activités.

Une nomination attendue sur ses résultats

Au-delà de sa connaissance de l’entreprise, Patrick Michel Akoma Nze sera attendu sur sa capacité à accompagner les besoins du secteur pétrolier national. L’évolution de la demande, les impératifs de sécurité industrielle et la modernisation des équipements nécessitent une gestion rigoureuse et des investissements adaptés.

Cette nomination intervient alors que le gouvernement affiche sa volonté de renforcer l’efficacité des entreprises et organismes placés sous tutelle publique. Pour le nouveau directeur général, le principal défi sera de transformer son expérience opérationnelle en résultats mesurables, au service de la performance de la SGEPP et de la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Gabon.