Banque : plus de 17 milliards de dividendes distribués par le groupe BGFIBank

Ecouter l'article

Selon les données fournies par le Tableau de bord de l’économie, le total des actifs des banques s’est raffermi de 9% à 4 374,1 milliards de FCFA en 2023. Les fonds propres ont augmenté de 7,4% à 475,4 milliards de FCFA et le produit net bancaire (PNB) s’est, quant à lui, raffermi de 15,4% à 293,7 milliards de FCFA sur la même période. Le secteur bancaire s’est donc clairement amélioré. Une banque s’est distinguée à cet effet: le groupe BGFIBank dont le total bilan a atteint 5295 milliards de FCFA à fin décembre 2023, entraînant un bénéfice net de près de 34,9 milliards de FCFA qui a induit le versement de plus de 17,3 milliards de FCFA.

5295 milliards de FCFA de total bilan, en hausse de 9% par rapport à 2022. Une situation nette de 607 milliards de FCFA, en hausse de 7% en glissement annuel, des dépôts de clientèle évalués à 3311 milliards de FCFA sur la même période, une trésorerie nette de 654 milliards de FCFA, le tout pour un produit net bancaire de 303 milliards de FCFA et un résultat net de 95,8 milliards de FCFA (en hausse de 55% en glissement annuel). Les voyants sont donc au vert pour le groupe bancaire, qui a récemment obtenu le feu vert de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), pour le rachat de Société Générale Congo.

17,3 milliards de FCFA distribués à l’ensemble de ses actionnaires

Fort de cette situation financière preuve de stabilité, le groupe bancaire a entrepris de distribuer des dividendes de l’ordre de 17,3 milliards de FCFA à l’ensemble de ses actionnaires. Un montant qui représente la moitié de son bénéfice net qui à fin 2023, représente près de 34,9 milliards de FCFA. Quasiment équivalents aux capitaux propres des Établissements de Micro Finance (EMF), qui malgré une progression de 15,9% en 2023 n’ont atteint que 18,2 milliards de FCFA suite au dépassement par plusieurs institutions de la limite du capital social exigé et fixé par la réglementation, comme le souligne le tableau de bord de l’économie, ces dividendes confirment la stabilité financière du groupe leader au Gabon et dans la sous-région.

BGFIBank qui entend renforcer sa présence régionale en s’adaptant efficacement aux contraintes réglementaires, aux changements organisationnels et aux besoins de ses clients, mais également son impact national avec la création de la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG) doté d’un capital de 17 milliards de FCFA, confirme donc son leadership dans un secteur bancaire en plein essor, dont les résultats nets consolidés sont passés respectivement de 72,7 milliards de FCFA en 2021, à 87,2 milliards de FCFA en 2022 avant d’atteindre 109,7 milliards de FCFA en 2023. On notera d’ailleurs que le total bilan du groupe bancaire dirigé par Henri Claude Oyima (5295 milliards de FCFA), est largement supérieur au total des actifs du secteur bancaire national qui selon les donnée du ministère de l’économie, se situe autour de 4 374,1 milliards de FCFA à fin 2023.