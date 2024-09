Secteur aérien : 18 ans après la fin d’Air Gabon, un nouveau perroquet dans les airs

Ecouter l'article

C’était annoncé par le président de la transition en décembre dernier. Il l’a d’ailleurs lui-même inauguré ce jeudi 29 août. Fly Gabon, nouvelle compagnie aérienne 100% gabonaise née de la vision audacieuse du Général Brice Clotaire Oligui Nguéma, a officiellement déployé ses ailes. Un premier vol commercial a eu lieu ce samedi 31 août 2024. L’ATR 72-600 de 72 sièges estampillés d’un perroquet gris du Gabon, symbole de longévité et de prospérité dans la culture populaire, à fait montre de caractéristiques de stabilité et d’élégance loin des préjugés. Une longévité et une prospérité qui devrait désormais être les maîtres mots de ce nouveau fleuron national.

Avec le lancement de FlyGabon, nouveau fleuron du secteur aérien national et marque déposée d’Afrijet dont il a acquis 56% des parts en mars dernier, l’Etat gabonais entre dans une nouvelle ère d’ambition. Et c’est peu de le dire. Le secteur aérien joue un rôle essentiel dans la souveraineté économique d’un pays. Il renforce la connectivité, facilite le commerce, les investissements et les échanges économiques. Sa maîtrise permet de sécuriser les routes commerciales et de réduire sa dépendance vis-à-vis des transporteurs étrangers. En lançant Fly Gabon, 18 ans après la faillite d’Air Gabon, l’Etat gabonais affiche donc sa préférence nationale.

L’aéronef de la compagnie Fly Gabon arrivé à Libreville © D.R.

En effet, doté d’une flotte de deux aéronefs de type ATR, dont le 72-600 qui a effectué le vol inaugural ce samedi à destination de la capitale économique, la nouvelle compagnie aérienne née de la vision audacieuse du Général Brice Clotaire Oligui Nguéma, devrait porter sur ses ailes les ambitions de transformation et redynamisation du transport aérien gabonais, mais plus globalement du transport multimodal. Nyl Moret Mba, son Directeur général, le confirme d’ailleurs, puisqu’il entend « tisser un réseau aérien reliant l’ensemble des 9 provinces du Gabon permettant ainsi de désenclaver l’intérieur du pays souvent pénalisé par des infrastructures routières inadéquates ».

Insuffler une nouvelle dynamique

Ouvrant de nouvelles voies pour le développement national et notamment celui de l’hinterland. Renforçant la volonté des autorités de réhabiliter les infrastructures aéroportuaires pour accueillir ces aéronefs flambant neufs mais également d’insuffler une nouvelle dynamique économique, Fly Gabon entend dès la fin de l’année 2024, assurer 90% des liaisons aériennes domestiques avant de déployer ses ailes au-delà des frontières nationales, avec comme première destination internationale Johannesburg. Une expansion vers l’Afrique du Sud qui s’accompagne de la location d’un Airbus A320 bi-classe, symbole de son engagement à offrir un service de qualité et qui promet au passage d’ouvrir un corridor aérien stratégique pour les commerçants et surtout les industries extractives.

Entre une flotte moderne avec des ATR réputés pour leur fiabilité et leur performance, choisis pour leur adaptabilité aux conditions locales. Des investissements ciblés avec la rénovation complète de l’ancien terminal national de l’aéroport de Libreville, offrant ainsi un espace moderne et dédié à ses opérations domestiques, à la hauteur des attentes de ses passagers. Des tarifs visant à démocratiser le transport aérien avec des réductions allant jusqu’à 10% sur les allers-retours pour les familles d’au moins 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) incluant une remise supplémentaire de 20% pour les enfants et les seniors et 15% pour les étudiants et lycéens, Fly Gabon se positionne en véritable outil de résilience et de renaissance.