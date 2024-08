Santé mentale : quand le travail engendre des maladies psychosociales

Ecouter l'article

Le travail nous donne une identité à travers notre profession et participe à l’estime de soi. Cependant dans notre vie professionnelle, cela peut avoir des effets néfastes sur notre santé, affirme une étude menée par Psycom, un organisme public d’information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation. Laquelle étude précise que de mauvaises conditions de travail peuvent entraîner le stress, la dépression, voir le burnout encore appelé syndrome de l’épuisement professionnel.

Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin, cette citation de l’auteur d’ouvrages philosophiques Voltaire nous démontre l’importance d’être en activité. Cependant le travail peut être à l’origine de souffrance et pas des moindres nous rappelle l’organisme public d’information sur la santé mentale Psycom. Selon une étude publiée en avril 2024, les mauvaises conditions de travail peuvent faire apparaître des pathologies psychosociales à savoir le stress ( qui est causé par le surmenage et engendre à la longue des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux sans donner aucun avertissement), la dépression et l’épuisement professionnel appelé burnout qui se traduit par « une forme de surmenage extrême qui mène à l’épuisement émotionnel, physique et psychique » explique Psycom.

6 facteurs à l’origine des maladies psychosociales

Des maladies psychosociales qui peuvent détruire à petit feu le travailleur et qui découlent de 6 facteurs comme l’indique Psycom, notamment : « l’intensité du travail qui prend en compte les objectifs irréalistes ou flous et l’exigence de polyvalence non maîtrisée, le manque d’autonomie qui inclut le fait de ne pas pouvoir mobiliser l’ensemble de nos compétences ni prendre des initiatives. Les conflits de valeur ( les psychologues expliquent que nous pouvons souffrir de faire la promotion d’une méthode que nous savons inefficace) ».

À cela s’ajoutent les exigences émotionnelles, les relations dégradées entre collègues. Psycom précise que cette catégorie prend en compte l’attention portée au bien-être des personnes, l’équité entre collaborateurs dans les efforts demandés et les avantages octroyés et enfin le dernier facteur est l’insécurité vis-à -vis de l’avenir. Allant plus loin, les spécialistes alertent sur le fait que lorsqu’un individu vit une situation de souffrance au travail, cela a des répercussions négatives sur toute l’équipe et sur l’organisation de l’entreprise. D’où l’impérieuse nécessité de préserver sa santé mentale au travail car au final c’est une affaire qui concerne tous les travailleurs.

Au Gabon, la culture du psychologue de travail n’est pas encore très connue pourtant très importante dans le cadre de la santé mentale. Des efforts laborieux sont attendus, et une franche collaboration de toute l’équipe.