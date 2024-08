Santé : l’importance de l’allaitement exclusif du nouveau-né

Ecouter l'article

La semaine mondiale de l’allaitement qui s’est tenue du 1er au 7 août 2024, a été l’occasion pour les organismes en charge de la santé ainsi que les professionnels de la santé de rappeler les avantages de cette pratique. Ainsi pour la circonstance, la Directrice du centre national de nutrition, le Dr Emma Oliveira a mis en exergue les bienfaits de l’allaitement exclusif du bébé de sa naissance jusqu’à ses 6 mois. C’est ce qu’a confié Dépêches 241.

Une semaine durant à travers le monde, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) n’ont de cesse de rappeler les recommandations à suivre pour les mères allaitantes. Lesquelles recommandations sont utiles à la fois pour le bien-être des nouveau-nés mais aussi pour le système immunitaire des mères. En effet, l’allaitement maternel est par exemple efficace dans la lutte contre certains cancers tels que celui de l’ovaire et du sein. Des pathologies qui coûtent la vie à près de 400 femmes au Gabon.

Le lait maternel un aliment complet pour le nourrisson

« l’allaitement maternel, plus il est exclusif, plus il diminue pour le bébé les risques de coliques, d’otite, de gastro-entérite, de pneumonie et de surpoids ou obésité », a indiqué Dépêche 241 citant la Directrice du centre national de nutrition, le Dr Emma Oliveira, qui a insisté sur le fait de ne donner aucun liquide au bébé « pas d’eau, ni de jus, ni aucun autre liquide car le lait maternel contient tout ce qu’il faut en termes d’eau et de nutriments pour la bonne croissance physique et mentale du nourrisson » a-t-elle martelé.

Ainsi, les sages-femmes sont donc invitées à faire la promotion de l’allaitement exclusif, mais aussi à édifier les femmes sur les postures à adopter lorsqu’elles donnent le sein afin de ne ressentir aucune gêne. Notons que lors des 5ème journées nationales dédiées à la sensibilisation et à l’allaitement du nouveau-né sous le thème « La nutrition du nouveau-né et du nourrisson » en avril dernier, le ministre de la santé, le Pr. Adrien Mougougou notait que selon les données démographiques en matière d’allaitement, les chiffres sont demeurés bas sur la période 2019 à 2021, soit « 65% en ce qui concerne la mise au sein dans les heures qui suivent la naissance et 19% l’allaitement exclusif durant les 6 mois de vie de l’enfant ».

Gageons que les recommandations de l’OMS et de l’UNICEF seront appliquées à la lettre afin d’atteindre les Objectifs de développement durable 3 (ODD3) qui visent la bonne santé et le bien-être pour tous à l’horizon 2030.