Moyen-Ogooué : le soutien des cadres du canton Biweni Diala aux auxiliaires de commandement

Dans l’optique de s’aligner à la vision des plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat le Général Brice Oligui Nguema, qui a fait de la solidarité nationale un point central de sa politique, le collectif des cadres du canton Biweni Diala a procédé récemment à la remise d’une importante dotation en matériels d’entretien aux auxiliaires de commandement des villages dudit canton. Objectif de ce geste soutenir ces compatriotes dans leurs activités champêtres.

Dans la droite ligne des actions qu’il mène depuis plusieurs mois en faveur du développement de sa localité, le collectif des cadres du canton Biweni-Diala, situé entre Lambaréné et Fougamou ont une fois de plus tenu à aller aux contacts des populations et plus particulièrement aux chefs de regroupement et de village. Il était question pour les membres de ce collectif d’apporter leur soutien à ces dernières non seulement pour l’entretien de leur espace de vie, mais aussi pour leurs travaux agricoles.

Les auxiliaires de commandement de Biweni Diala satisfait !

Ainsi, cette dotation des filles et fils de cette circonscription administrative de la province du Moyen-Ogooué était essentiellement composée de matériels d’entretien, notamment des brouettes, des pelles, des haches ou encore des machettes. Un geste de solidarité qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par le chef de canton Pierre Ikoumbi. « Nous les populations du canton Biweni Diala, nous sommes très heureuses de recevoir ce don de matériel offert par nos fils et filles cadres du canton », a-t-il indiqué.

Dans le même ordre d’idées, l’auxiliaire de commandement a tenu également à remercier le président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema qui a bien voulu porter l’un de nos fils aux fonctions de DGA dans une entreprise de la place souhaitant que ce regard se porte sur d’autres cadres de la localité. À noter que les donateurs se sont engagés à multiplier ce type d’action afin de contribuer à leur niveau au développement de leur localité.