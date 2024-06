Régies financières : lancement de l’audit du fichier des bénéficiaires de la prime en juillet prochain

Follow on X

Ce mercredi 19 juin 2024, le directeur de cabinet du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, Richmond Essono Okemvele a procédé au lancement des auditeurs devant prendre part à l’audit prochain du fichier des bénéficiaires de la prime à la performance budgétaire (PPB). Une opération qui s’inscrit dans le cadre des négociations sociales avec les organisations syndicales des régies financières et administrations assimilées.

En effet, le lancement de cet audit s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux de la commission interministérielle mise en place par arrêté numéro 0060/PM du 08 mars 2024 et présidée par le directeur de cabinet du Premier Ministre. Une opération qui passe donc par la formation des auditeurs afin de leur permettre d’acquérir les rudiments nécessaires à la bonne conduite de cet audit.

Voir clair dans le fichier des primes à la performance budgétaire

Lors de son discours de circonstance, Richmond Essono Okemvele a rappelé l’importance que revêt cette opération. « Les équipes d’auditeurs se déploieront sur l’ensemble du territoire durant le mois de juillet 2024 pour répondre au premier chantier de ce dialogue social inclusif à savoir : l’audit du fichier des effectifs et des primes des régies financières et administrations assimilées », a indiqué le président de la Commission interministérielle.

À noter que deux modules étaient au cœur de cette formation, notamment Éthique et déontologie dans un cadre de négociation sociale et principes de base de l’audit. D’ailleurs concernant ce dernier point le formateur Pamphile Moussavou Ibouanga a rappelé que ce module comportait trois aspects essentiels, à savoir la phase de planification, la phase d’examen et évidemment la rédaction du rapport avec comme objectif de mener à bien la mission assignée aux auditeurs.

Il faut souligner que cette démarche qui procède de la volonté des plus hautes autorités d’instaurer un climat social apaisé permettra aux auditeurs de disposer de rudiments nécessaires à l’accomplissement de cette opération.