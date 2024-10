Référendum : démarrage effectif de la phase de sensibilisation ce 5 octobre 

Ecouter l'article

Après une première réunion avec les membres du bureau, puis une séance de formation des commissaires, la Commission nationale de campagne de sensibilisation populaire pour le référendum constitutionnel de 2024 devrait pouvoir se déployer sur le terrain à compter de ce samedi 5 octobre selon un chronogramme bien établi. L’annonce a été faite par le président de ladite commission, le Professeur Télesphore Ondo, qui a animé un point de presse ce 04 octobre 2024.

Conformément à l’arrêté n°0612/PM/MIS du 25 septembre 2024, la Commission nationale de campagne de sensibilisation populaire pour le référendum constitutionnel sera chargée « de l’établissement et de la conduite d’un programme de campagne d’éducation civique relatif au référendum de 2024, à destination des populations vivant au Gabon ou a l’étranger ». Ce samedi donc, le Pr. Télesphore Ondo et ses équipes iront à la rencontre des populations, avec comme cible dans un premier temps, le Grand Libreville.

Les 5 et 6 octobre dans le Grand Libreville

Télesphore Ondo et les membres de la Commission de sensibilisation ont eu besoin de deux jours après l’annonce du ministre de l’Intérieur pour peaufiner un plan d’action. En effet, selon le chronogramme établi, la campagne de sensibilisation se concentrera dans le Grand Libreville les 5 et 6 octobre. Entre le 7 et le 12, ce sont les compatriotes de l’intérieur du pays qui recevront les équipes de sensibilisation. Dans le même temps, des commissaires seront déployés entre le 09 et le 16 octobre en Afrique, Asie, Europe et Amérique, afin de sensibiliser les Gabonais établis à l’étranger.



Selon le président de la Commission, ce travail se concentrera principalement dans les 52 communes que compte le pays. Il s’agira d’aller dans les établissements scolaires, dans les grands carrefours, de mobiliser les salles municipales, d’aller dans les marchés entre autres. Si Télesphore Ondo a invité les populations à accorder un accueil chaleureux aux équipes de terrain, il a tout aussi rappelé que « le rôle de la Commission Nationale n’est ni de vulgariser ou d’expliquer le projet de Constitution, ni de mobiliser les citoyens en vue de tel ou tel choix, encore moins une pré-campagne référendaire ».