Port-Gentil : une trentaine de délinquants mis hors d’état de nuire par les FDS

Les attaques de bande de jeunes délinquants dans la commune de Port-Gentil perpétré ce vendredi 23 août n’auront pas manqué de susciter une réaction vive des Forces de sécurité et défense. En effet, dans un communiqué rendu public ce samedi 24 août 2024, ces dernières ont annoncé l’interpellation d’une trentaine de ces hors la loi qui depuis plusieurs jours semait la terreur dans plusieurs quartiers de la capitale économique.

C’est par la voix du gouverneur de la province de l’Ogooué Maritime Paul Ngome Ayong entouré des chefs de corps des Forces de sécurité et de défense que le gouvernement a tenu à réagir à l’assaut concerté lancé depuis près de 3 jours par une horde de jeune délinquant armé qui ont organisé une série d’agression et de braquage dans plusieurs quartiers de la ville.

Plusieurs voyous hors d’état de nuire

Ainsi, les autorités ont lancé ces dernières heures une importante mission de sécurisation de la cité pétrolière avec l’interpellation de plusieurs de ces criminels. « À l’heure qu’il est, les forces de défense et de sécurité ont déjà mis aux arrêts une trentaine de ces voyous. Tout en condamnant ces actes ignobles que rien ne peut justifier, les autorités civiles et militaires locales ont été instruites de rechercher, arrêter et traduire en justice toutes les personnes liées de près ou de loin à ces malheureux événements », a martelé le gouverneur de la province de l’Ogooué Maritime.



Tout en annonçant la publication très proche de l’identité de ces jeunes délinquants, Paul Ngome Ayong a également indiqué que des audiences pénales seront organisées sans délai avec une application strict de la loi et la mise en place de patrouille interforce « afin d’assurer la permanence de l’ordre public et la quiétude sociale ». Par ailleurs, le gouverneur de la province de l’Ogooué Maritime n’a pas manqué d’adresser un avertissement aux parents de ces jeunes délinquants indiquant que leurs responsabilités morales et pénales seront engagées en ce qui concerne les mineurs.