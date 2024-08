Jeux paralympiques 2024 : deux athlètes gabonais en lice !

Ecouter l'article

Du mercredi 28 août 2024 à partir 19 heures au dimanche 8 septembre 2024 se tiendront les jeux paralympiques 2024 à Paris dans la capitale française. Une compétition internationale à laquelle prendront part deux athlètes gabonais. Il s’agit de Fabiola Mengue Pambo et David Moukagni qui évoluent respectivement dans les lancers et le 100m.

Après les Jeux Olympiques 2024, place aux jeux paralympiques dans la ville de Paris. En effet, cette compétition qui se tiendra du 28 août au 8 septembre célébrera les performances hors normes d’athlètes particuliers. C’est donc un cocktail de rendez-vous culturels, de programmations artistiques, et de compétitivité diverse auquel prendront part deux athlètes gabonais et ceux du monde entier. Les panthères Fabiola Mengue Pambo qui excelle dans les lancers de poids, de disques et javelot et David Moukagni, un sprinter spécialiste du 100 m.

Des médailles pour le Gabon?

C’est la question que l’on pourrait se poser après l’échec de nos athlètes au jeux olympiques de Paris 2024. Fabiola Mengue Pambo et David Moukagni vont-ils enfin ramener des médailles Gabon? C’est sans aucun doute le souhait de toute la nation. Après leur participation en 2021, ces derniers seraient assurément dans les conditions physique et mentale pour pouvoir accéder à la première marche de leurs podiums respectifs. La lanceuse par exemple avait été classée à la 17ème place pour le lancer du poids f57 femmes aux Jeux Paralympiques 2021.



Pour ce faire, les deux athlètes sont déjà en préparation à Rennes, en attendant le début des hostilités. La délégation paralympique du Gabon s’entraîne actuellement au stade Roger Belliard et pour une durée de 15 jours. Ils peuvent même être encouragés par les compatriotes résidant dans cette partie de la République française puisque les entraînements sont publics. Vivement que l’hymne national du pays retentisse au terme des épreuves.