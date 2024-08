JO Paris 2024 : Atora Eyeghe officiellement éliminée après l’échec de Zongshi !

Ecouter l'article

Si malgré sa défaite face à Luo Zongshi en ⅛ de finale, Emmanuella Atora Eyeghe pouvait toujours espérer figurer parmi les repêchées, la suite a eu raison de ses espoirs. Et pour cause, sa tombeuse, la première au classement au ranking Taekwondo féminin, a tombé les armes face à Kim Yujin en ½ finale. Les carottes sont désormais cuites même si la blessure de notre championne l’aurait empêché de poursuivre la compétition.

Plus tôt dans la journée on relayait à juste titre que Emmanuella Atora Eyeghe était battue mais pas éliminée techniquement, la donne a vraisemblablement changé ces dernières heures. Et ce, à cause de la défaite en ½ finale du tournoi de sa tombeuse Luo Zongshi face à la Sud-Coréenne Kim Yujin. Un échec aux effets immédiats sur notre championne.

Une chute et des leçons à tirer !

Opposée à la numéro 1 mondiale chez les moins de 57 kg Luo Zongshi, la championne de Taekwondo gabonaise a courbé l’échine embêtée par une blessure aux pieds, rapporte notre confrère L’Union sur place. Une rencontre achevée sur le score de 2 rounds à 0 avec respectivement 6-2 et 5-0 pointés pour chacune. Seulement, cette défaite ne sonnait le glas de sa participation aux Jeux olympiques.

D’ailleurs, Maître Claude Cardin Boulouchi Letola avait souligné que « il faudrait que la chinoise atteigne la finale. Si cette dernière avant la finale, Atora sera définitivement Out. Par conséquent, Zongshi va en finale, notre compatriote affrontera celle que la Chinoise aura battue en quart de finale ». C’est donc ce scénario qui a pris forme et acté officiellement l’élimination de notre Panthère.