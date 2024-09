Port-Gentil : bientôt un numéro vert pour le ramassage des rebuts ferreux

Ecouter l'article

Le Délégué spécial en charge de la gestion de la Commune de Port-Gentil, le Général de Corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot, a reçu, ce mercredi 11 septembre 2024, les responsables de Clean Africa et Gabon Propre Service (GPS). L’un des objectifs de cette rencontre était de discuter des modalités de collecte des rebuts ferreux et de l’instauration prochaine d’un numéro vert pour faciliter le processus.

Conscient des enjeux environnementaux et sanitaires, le Général Rizogo Rousselot et son équipe se sont investis dans la sensibilisation des populations locales pour lutter contre l’incivisme. Lors des précédents mois plusieurs thématiques liées à la salubrité publique ont été abordées, notamment l’importance de maintenir son espace propre, de respecter les horaires de dépôt des ordures ménagères et de prévenir les engorgements des voies d’évacuation des eaux pluviales.

Pour une meilleure gestion des rebuts ferreux

Dans le cadre de cet engagement, la municipalité de Port-Gentil a décidé de mettre en place un système spécifique pour le ramassage des rebuts ferreux tels que le fer, l’acier et l’aluminium, afin d’éviter qu’ils n’encombrent les rues ou ne dégradent le paysage urbain. Désormais les week-ends seront réservés au ramassage de ces déchets.

Le lancement d’un numéro vert permettra aux habitants de signaler les endroits où ces rebuts s’accumulent, facilitant ainsi leur collecte. Ce système optimisera également la gestion des déchets. En effet, ce dispositif devrait améliorer la réactivité des services de collecte et offrir aux citoyens un moyen simple de contribuer à la propreté de leur ville. Ils pourront ainsi informer les services de collecte de l’accumulation des déchets.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures et de protection de l’environnement grâce à une collaboration entre la mairie et le service de ramassage des ordures ménagères exerçant dans la cité pétrolière. Toute chose qui devrait permettre de lutter contre l’insalubrité.