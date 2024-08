Port-Gentil : les marins gabonais édifiés sur le système Sea Vision par l’US Navy

Ecouter l'article

Le Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général Pierre Rizogo Rousselot, a reçu en audience des marins américains. La délégation de la United States Navy (US Navy) conduite par le Lieutenant-Colonel Polumbo, séjourne dans la cité pétrolière pour former les marins gabonais à la gestion des informations récoltées grâce au système Sea Vision, une technologie destinée à améliorer la surveillance et la sécurité en mer.

La collaboration entre le Gabon et les États-Unis se renforce notamment dans la sécurité maritime. En effet, la marine américaine a apporté son expertise en matière de collecte et de traitement de données via le système Sea Vision, leader en matière de systèmes d’inspection par vision, de logiciels de suivi et de traçabilité et de solutions d’automatisation des processus pour les sociétés pharmaceutiques et les équipementiers notamment. Toute chose qui devrait permettre de mieux lutter contre la piraterie et les actes de nature à remettre en cause la sécurité de nos côtes.

Une collaboration pour la sécurité maritime

En effet, selon le magazine Africa Defense Forum, Sea Vision utilise des données provenant de radars côtiers, de satellites et d’autres sources pour fournir une image complète de la position d’un navire et des informations sur son équipage et sa cargaison. La formation dispensée par les experts américains couvre la gestion des informations maritimes, de la collecte des données à leur analyse et utilisation stratégique, renforçant ainsi les capacités opérationnelles des marins gabonais pour mieux protéger leurs eaux territoriales.

Cette initiative fait partie d’une coopération plus large entre le Gabon et les États-Unis pour améliorer la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, une région où la piraterie reste une menace significative. Grâce à l’expertise et au soutien technologique de l’US Navy, le Gabon se dote de moyens plus efficaces pour faire face à ces défis. Au cours de son entretien avec la délégation américaine, le Général Pierre Rizogo Rousselot a exprimé sa gratitude pour cette aide précieuse.

Pour rappel, fondée en 1775, l’US Navy est la marine de guerre des États-Unis et l’une des six branches des Forces armées américaines. Première force aéronavale mondiale, elle dispose de onze porte-avions, 3 700 avions, 110 navires, et près d’un demi-million de membres.