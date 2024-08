NBA : la coach gabonaise Ruth Glenna Bibeyi à l’école de la Summer League

Ecouter l'article

C’est l’annonce faite par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP) le mercredi 31 juillet 2024. En effet, la coach et enseignante gabonaise, Ruth Glenna Bibeyi s’est confiée sur sa participation à la Summer League qui s’est tenue du 12 au 22 juillet 2024 aux États-Unis. C’est donc avec la prestigieuse équipe des Los Angeles Lakers, avec qui elle a pu découvrir tous les aspects de sport de haut niveau mais surtout l’écart qui existe avec le Gabon.

Au cours de son interview accordée à l’Agence Gabonaise de Presse que la principale coach de l’équipe Charbon Squad du quartier Charbonnages s’est ouverte sur son parcours. Avant d’évoquer sa récente aventure au summer league aux États-Unis dans la ville du Nevada précisément à Las Vegas. Une première pour cette panthère qui ne cesse de briller à travers son talent, son savoir-faire et son savoir être.

Une belle expérience

En effet, Ruth Glenna Bibeyi est la « coach principale de l’équipe Charbon Squad du quartier Charbonnages et coach assistant de l’équipe Espoir Basket-ball Club, vice champion du Gabon 2024. Je suis également enseignante d’éducation physique et sportive au Lycée national Léon MBA. Je suis coach depuis plus de six ans déjà au Gabon ». La panthère a été sélectionnée pour le summer league grâce au Basket-ball African League. « La sélection à cette prestigieuse compétition s’est faite par la BAL (Basket-ball African League) qui a signé un partenariat avec la NBA visant à mettre en place un programme de coachs africains qui, chaque année, vont en immersion pour la Summer League. Donc c’est grâce à la BAL que j’ai pu participer à cette compétition ». Une aventure que Ruth Glenna Bibeyi a qualifiée de belle expérience.

« C’est une très belle expérience. J’ai pu voir comment s’organisent les équipes, toute la machine qu’il y a autour de chaque équipe. La présence de plus de dix coachs dans le staff d’une équipe, chose qu’on ne voit pas souvent en Afrique ». Selon la coach, dans notre pays ce type de fonctionnement n’est pas souvent autorisé. « Particulièrement au Gabon où lorsqu’un coach demande à avoir un staff qui lui appartient, on le lui refuse ». Pourtant, « c’est quelque chose de normal d’avoir plusieurs coachs. Et sur le point de vue technique et tactique ».

Aussi, « Les Américains ont des joueurs qui sont déjà prêts physiquement et techniquement. Le coach vient juste faire des ajustements par rapport aux joueurs. Le niveau est tout autre. D’après la panthère, le Gabon a encore du chemin à parcourir d’autant plus que les moyens financiers dans ce sport ont toujours été un problème. « Pour ma part, au Gabon, nous avons encore du chemin à faire sur la mise en place des moyens, des ressources humaines, il y a beaucoup de choses à faire. On espère que les choses vont changer ».