Port-Gentil : les bacheliers 2024 célébrés par le PDS

Ce samedi 13 juillet 2024 les admis au baccalauréat session 2024 ont été reçus par les cadres et militants du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) à leur siège. Occasion pour cette formation de féliciter les impétrants pour le travail accompli durant cette année scolaire, mais surtout leur prodiguer des conseils pour la poursuite de leurs études dans l’enseignement supérieur.

Au Gabon, les résultats finaux du baccalauréat session 2024 ont été proclamés le 28 juin. Une session qui a connu une moisson pour le moins satisfaisante puisque le baccalauréat général a enregistré un taux de réussite de 80% tandis que le technique et professionnel a affiché 82,1%. Des résultats qui du côté de la capitale économique ont été positifs et plus particulièrement pour les bacheliers militants du PDS présidé par Seraphin Ndaot.

C’est donc dans l’optique d’encourager ces derniers que cette formation politique a organisée une cérémonie qui s’est voulue conviviale à leur siège. Un événement convoqué par les responsables de la coordination communale Isabelle Ekang et Gildas Mozard Mapondou Bengin et qui a vu la participation de la conseillère du président du PDS Colette Madoungou Mbourou et la Conseillère municipale du 3ème arrondissement de Port-Gentil pour le compte du Parti pour le développement et la solidarité sociale, Carmen Ndaot.

Le PDS en soutien aux bacheliers de Port-Gentil

C’est d’ailleurs cette dernière qui au cours de son allocution a tenu à féliciter, au nom du PDS, les militants ayant obtenu leur baccalauréat cette année. Après avoir décliné son parcours en guise d’exemple, l’ancien membre du gouvernement a exhorté ses jeunes sœurs et frères à faire preuve de détermination pour la suite de leur parcours scolaire et affirmé la volonté du parti à les accompagner.

Un accompagnement concrétisé par l’octroi, à l’ensemble des bacheliers, de titres de transport pour rallier Libreville et un soutien pour les démarches administratives. Un geste de générosité salué par le porte-parole des bacheliers qui a particulièrement remercié le président du parti Seraphin Ndaot pour son engagement en faveur de l’éducation de la jeunesse gabonaise.