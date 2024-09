Port-Gentil : le SG du PDS soupçonné d’intelligence avec le PDG

Ecouter l'article

Décidément, les intrigues politiques qui avaient cours durant le règne de l’ancien régime Bongo-PDG sont loin d’avoir été éteintes malgré la volonté affichée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) de mettre un terme au clivage majorité et opposition. La preuve au sein du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) où le secrétaire général du PDS Jean de Dieu Yembit Mangala essuierait de nombreuses critiques à la suite des accointances qu’il aurait désormais avec l’ancien parti au pouvoir.

S’achemine-t-on vers l’éviction du secrétaire général du Parti pour le développement et la solidarité sociale ? C’est la question qui taraude les esprits face à l’indignation qui s’est prorogée dans les rangs de cette formation politique. Une levée de boucliers consécutive aux agissements pour le moins curieux de l’actuel secrétaire général du parti qui selon de nombreux responsables friserait l’indiscipline.

Motif de ces critiques faites à l’encontre Jean de Dieu Yembit Mangala les affinités qu’il aurait développées ces derniers mois avec des cadres du Parti démocratique gabonais, ancien parti au pouvoir. En effet, alors que les militants de cette formation l’attendaient à Ndendé d’où il est originaire pour non seulement un compte rendu de l’activité parlementaire et les entretenir sur la tenue du prochain référendum portant adoption de la Constitution, grande aurait été la surprise des responsables du PDS à Port-Gentil de voir débarquer leur secrétaire général aux côtés des cadres du PDG au défilé marquant la célébration du 30 août.



De quoi susciter des questionnements auprès de nombreux cadres du Parti pour le développement et la solidarité sociale et qui laisseraient penser que ce dernier serait sur le point de rejoindre le Parti démocratique gabonais avec armes et bagages. Il faut dire que l’inquiétude exprimée par les responsables du PDS est d’autant plus compréhensible surtout Jean de Dieu Yembit Mangala aurait volontairement décidé de suivre les directives du parti.