Port-gentil : François Mbongo Rafemo inaugure le monument de la libération du 30 août 

À l’instar de Libreville la capitale du Gabon où les nouvelles autorités de la transition ont érigé le monument de la Libération, la ville de l’or noir n’est pas restée en marge. En effet, afin de rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité, le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette a procédé le jeudi 29 août 2024 à l’inauguration de l’ouvrage en souvenir du 30 août 2023.

La date du 30 août 2023 est belle et bien marquée dans la mémoire collective des Gabonais car représentant le jour où les militaires à la tête du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) armés de leur courage, ont décidé de renverser le régime Bongo-PDG. C’est donc fort de cela et en guise de reconnaissance pour ce jour historique que les autorités de la province de l’Ogooué-Maritime ont érigé un « monument de la libération ».

Port-Gentil a désormais son monument de la Libération

C’est en présence du Gouverneur de la province de l’Ogooué Maritime, Paul Ngome Ayong, du Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot, et des responsables religieux, que le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette, natif de ladite province, a pris part à la cérémonie d’inauguration de l’ouvrage symbolique du 30 août 2023 dont les travaux il faut le préciser ont été entièrement supervisés par la Direction des services techniques municipaux.



Il faut dire que la présence du membre du gouvernement à cet événement est une façon pour François Mbongo Rafemo Bourdette de démontrer son dévouement à la mère patrie, mais aussi d’honorer le sacrifice ultime des hommes en armes. Rappelons que cette même cérémonie a eu lieu à Libreville en présence du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.