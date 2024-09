Gabon : 5 nouveaux centres hospitaliers en construction

Ecouter l'article

Le discours à la Nation prononcée par le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema ce jeudi 29 août à l’occasion de la célébration de la première édition de la journée nationale de la Libération aura été marqué par plusieurs annonces. Au nombre de celles-ci la construction de 5 pôles spécialités d’excellence afin de renforcer le nombre des structures hospitalières dans notre pays et ainsi contribuer à l’amélioration de l’offre de santé auprès des populations.

30 août 2023-30 août 2024, un an jour pour jour que les Gabonais ont retrouvé le goût de la vie et espèrent en un avenir radieux. Et cela grâce à la dévotion et au courage des hommes en armes réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration et la restauration des institutions (CTRI) avec à sa tête le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ainsi, depuis leur prise de pouvoir ce dernier s’est donné pour objectif de relever le pays longtemps resté aux mains de l’ancien régime Bongo-PDG.

Vers la redynamisation du secteur de la santé

Ayant conscience des nombreux dysfonctionnement qui minent le secteur de la Santé, lequel est un domaine vital pour une nation comme le Gabon qui souhaite se reconstruire, le Général-Président Brice Clotaire Oligui Nguema dans son allocution marquant les festivités du 30 août a réaffirmé son engagement à répondre aux préoccupation des populations et ce en annonçant l’érection de 5 nouvelles structures hospitalières dans 5 provinces notamment dans l’Estuaire, le Woleu-Ntem, le Moyen Ogooué, le Haut-Ogooué, et l’Ogooué Maritime.

« 5 pôles de spécialités d’excellence sont en construction : un pôle de spécialité cardio-neurovasculaire à Andem dans l’Estuaire, un pôle de spécialité multidisciplinaire et éducatif de l’enfant en situation d’handicap à Port-Gentil, dans l’Ogooué-Maritime, l’hôpital Militaire de Ndjolé dans le Moyen-Ogooué, et pôle de spécialité en traumatologie, devraient être finalisés très bientôt. Pour Franceville, un pôle de spécialité d’uro-néphrologique et de transplantation rénale et enfin dans le Woleu-Ntem, un centre polyvalent d’ophtalmologie » a déclaré le Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema.



Nul doute que depuis son arrivée à la tête du pays, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema ne cesse de démontrer son pragmatisme à tout mettre en œuvre pour redonner la dignité à ses compatriotes. Outre ces mesures le Chef de l’Etat a également annoncé la mise en exploitation prochaine de 40 hectares, pour 800 parcelles de 500 m2 viabilisées avec titres fonciers et promet 2591 km de route d’ici 2030 entre autre.