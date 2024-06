Port-Gentil : l’association Yiesse pour la création d’un service de procréation médicalement assistée

Ecouter l'article

Au Gabon, près de 15% des couples sont touchés par le problème d’infertilité, une situation qui affecte véritablement les personnes touchées par ce mal. Soucieux d’y remédier, l’Association Yiesse s’est réunie le week-end écoulé dans la ville de Port-gentil, la capitale économique du Gabon. Objectif, lancer un cri de détresse afin que les plus hautes autorités de la transition envisagent la construction d’une structure sanitaire dédiée à la pratique de procréation médicalement assistée (PMA).

La procréation médicalement assistée est une pratique qui n’est pas encore très répandue dans le pays mais qui est pourtant possible. En effet, depuis février 2022, le Centre hospitalier universitaire mère enfant Fondation Jeanne Eborie ( CHUMEFJE) est autorisé à pratiquer cette technique qui a déjà apporté le sourire à 3 femmes. C’est fort de cela que l’association Yiesse du haut de ses 20 ans d’existence a sollicité lors d’une rencontre avec ses membres, un accompagnement du gouvernement de transition pour lutter contre l’infertilité chez l’homme et la femme.

Yiesse sollicite la création d’un service de PMA à Port-gentil

C’est donc au terme d’un échange organisé par le ministère de la Planification qui souhaite mettre en place des projets sociaux pour contribuer au bien-être des populations notamment celles de Port-gentil que l’Association Yiesse a présenté ledit projet. « Nous avons pris part à la rencontre organisée par le ministère de la planification . Nous avons proposé qu’il soit construit à Port-Gentil un hôpital qui peut faire la procréation médicalement assistée », a indiqué Cocolylyss Madoundou épouse Mbourou, présidente de l’association Yiesse. Une initiative qui vient à point nommé puisqu’au terme des assises du Dialogue national inclusif ( DNI) les commissaires ont évoqué la réduction du coût de la PMA une solution pour lutter pour accroître la population gabonaise.



Ainsi, les membres de ladite association sollicitent l’aide de la première Dame Zita Oligui Nguéma pour la concrétisation de ce projet. Si cette interpellation trouve un écho favorable, les populations de Port-gentil désireuses d’y avoir recours n’auront plus à effectuer le déplacement jusqu’à Libreville. Il est important de souligner que l’Association Yiesse a été créée le 20 mai 2004, elle œuvre dans le social à travers le financement de quelques projets. générateurs de revenus et autres actions dont les cibles sont les couches les plus défavorisées. Et depuis quelques années a noué plusieurs partenariats, notamment avec des médecins franco-africains.