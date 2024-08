Port-Gentil : des femmes sensibilisées sur l’importance du prochain référendum

Follow on X

A l’approche des prochaines échéances électorales et plus particulièrement l’organisation du référendum pour l’adoption d’une nouvelle Constitution de nombreux acteurs de la société civile s’impliquent pour son bon déroulement mais plus pour sa bonne compréhension au sein de la population. C’est dans ce cadre que les responsables de l’association Yiesse à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime ont tenu à sensibiliser ses membres sur la nécessité de prendre part à ce vote qui déterminera l’avenir du pays.

Si de nombreux acteurs politiques et de la société à Libreville se sont lancés dans une vaste campagne de sensibilisation autour de la tenue du prochain référendum, les femmes de l’association Yiesse ne sont pas en reste de cette dynamique en tant qu’organisation de la société civile. C’est donc profitant de sa réunion mensuelle que sa présidente Cocolylyss Madoundou épouse Mbourou a tenu à entretenir ses membres sur cette question cruciale.

Voter lors du referendum, un devoir pour le citoyen

En pédagogue, cette dernière a rappelé l’importance de l’organisation de ce référendum qui marque une étape supplémentaire dans le processus de transition engagé au lendemain de la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) présidé par le Général Brice Oligui Nguema. « La dernière fois qu’il y a eu un référendum c’était en 1991 mais qui ne concernait que quelques articles, mais cette fois, il sera question d’adopter une nouvelle Constitution. Donc il fallait expliquer le bien fondé de la participation des populations à ce rendez-vous », a-t-elle indiqué.

Pour la présidente de l’association Yiesse l’adoption prochaine de la nouvelle Constitution constitue un événement suffisamment important qui nécessite la participation de l’ensemble des citoyens. En effet, elle tracera la voie que prendra l’avenir politique, économique et social du pays pour les années à venir.