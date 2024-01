Port-Gentil : annulation des réformes de véhicules opérées en catimini par l’administration Tchango

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommé Délégué spécial chargé de la gestion de la Commune de Port-Gentil par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le 16 décembre 2023, le Général de Corps d’Armée Pierre Rizogo Rousselot n’aura pas attendu longtemps pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. En effet, au lendemain de son installation, l’édile de la cité pétrolière a décidé d’annuler purement et simplement les procédures de réforme entamées quelques jours seulement après l’éviction de l’ancien maire Gabriel Tchango.

Si dans notre article intitulé Port-Gentil : les véhicules du service désormais interdits de circuler en dehors des heures de travail, nous évoquions l’injonction faite au personnel de la mairie détenteur de véhicule appartenant à cette administration, d’autre décision auront marqué l’entrée en matière du Délégué spécial chargé de la gestion. En effet, dans l’optique d’assurer une gestion parcimonieuse de l’institution, ce dernier aura profité d’une réunion de travail avec ses collaborateurs pour décliner ses ambitions.

Ainsi, il s’est entretenu tour à tour avec les responsables des Directions des services administratifs et du personnel (DSAP), des services techniques municipaux (DSTM), des Affaires sociales et de la solidarité (DASS) et des Relations extérieures, de la Communication et de la Coopération décentralisée (DREC). Occasion pour le Général de Corps d’Armée Pierre Rizogo Rousselot de rappeler les attentes qui sont les siennes. « Je ne suis pas venu régler des comptes ou faire la chasse aux sorcières. Je veux travailler avec des agents engagés et déterminés », a-t-il fait savoir.

Des réformes de véhicules réalisées à la va-vite

Il faut dire que depuis sa prise de fonction, il ne se passe pas un jour sans que le Délégué spécial chargé de la gestion de la ville de sable ne manque de pousser un coup de gueule contre les négligences, les absences non motivées ou encore le mauvais entretien des locaux de la mairie. Il n’a pas manqué d’ailleurs de prendre de mesure qu’il a jugé inopportune.



C’est notamment le cas concernant les réformes des véhicules réalisées à la hâte par l’équipe sortante dirigée par Gabriel Tchango qui ont été purement et simplement annulées. Il faut souligner que ce genre d’acte est très souvent enregistré lors du changement de responsable au sein des administrations publiques. Des agissements d’un autre âge qui devrait faire l’objet de véritable sanction contre les concernés afin que ce genre d’acte de roublardise soit endigué.