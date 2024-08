Gabon : Programme des obsèques d’Eyang Ndong Thérèse

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que la famille de feue Thérèse Eyang Ndong a informé les parents, amis et connaissances du programme des obsèques de leur mère. Ci-dessous, l’intégralité du programme.

Les familles feus : Abogho Abessolo Simon, NDONG Abessolo André, EZEMA Mbé Marcel, Mebale me Mbé Moïse, enfants, petits fils et arrières petits fils du Village Nfoul du regroupement de Centre-ville par Minvoul, Informent les parents amis et connaissances que le programme des obsèques de leur femme mère grand-mère et arrière grand-mère EYANG NDONG Thérèse décédée jeudi 1 août 2024 à l’ hôpital Canadien d’ Oyem est établi ainsi qu’il suit :

Mercredi 28 août 2024 sortie du corps de Gabosep puis veillée toute la nuit au village Centre-ville

Jeudi 29 août 2024 inhumation à 11 h au cimetière familial .

Vendredi 30 août 2024 conseil de famille.