PNDT : 4 milliards FCFA pour la construction du lycée de l’excellence CTRI

Ecouter l'article

Récemment mis à jour, le Plan national de développement Transition (PNDT) comprend 30 projets prioritaires pour un budget de 213 milliards de FCFA. Cette enveloppe consacre 26,763 milliards pour la réalisation de 6 projets dans le secteur éducation avec 4 milliards FCFA spécifiquement dédiés à la construction du lycée de l’excellence du Comité pour la transition des institutions (CTRI). Une initiative qui vise à offrir un cadre de référence pour la réussite scolaire.

Depuis son arrivée au pouvoir le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a démontré son engagement en faveur de la jeunesse gabonaise et de l’éducation de celle-ci. Il a effectué le paiement des bourses scolaire, prononcé la gratuité des frais d’inscription et lancé la construction de plusieurs établissements parmi lesquels le Lycée de l’excellence dédié à l’enseignement des sciences qui devrait voir le jour à Akanda.

Un lycée pour la promotion de l’excellence

La construction du lycée de l’excellence s’inscrit dans une démarche globale du gouvernement de transition pour rehausser le niveau de l’éducation au Gabon. Le lycée de l’excellence du CTRI sera conçu pour offrir des infrastructures modernes et des conditions d’apprentissage optimales, répondant aux besoins éducatifs des élèves et aux attentes des enseignants. L’objectif fixé est de moderniser et de renforcer les infrastructures éducatives, amélioration de la qualité des services et des conditions d’apprentissage

Sorti de terre à quelques encablures du Stade de l’amitié sino-gabonaise dans la commune d’Akanda, le lycée de l’excellence du CTRI sera accessible sur sélection, avec une note minimale requise de 12 sur 20. Un critère qui vise à former les meilleurs élèves dans le domaine scientifique dès la classe de seconde. En plus de disposer d’un internat, l’établissement sera bien équipé pour garantir un environnement propice à l’excellence académique.

Par ailleurs, sur la liste des projets prioritaires des autorités de la Transition, la construction du lycée d’excellence CTRI est un investissement majeur. Le budget de 4 milliards de FCFA alloué à ce projet représente 15% du budget total du secteur de l’éducation, soulignant son importance stratégique. Ce qui en fait la 3ème plus grosse dépense de ce pan derrière la réfection des internats de plusieurs lycées sur l’ensemble du territoire et le programme d’investissement du secteur éducation qui dispose chacun de 10 milliards de FCFA et loin devant la sécurisation des établissements secondaires.