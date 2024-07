Gabon : le 248ème anniversaire de l’indépendance des USA célébré à Libreville

Ecouter l'article

Le mercredi 10 juillet 2024 à Libreville, l’ambassade des États-Unis d’Amérique pour le Gabon, Sao Tomé et Principe a accueilli la célébration en différé du 248ème anniversaire de l’indépendance du pays de l’oncle Sam. Une cérémonie empreinte de convivialité, au cours de laquelle l’ambassadeur des USA, Vernelle Trim Fitzpatrick, a remercié le Gabon pour leur collaboration fructueuse.

C’est en présence du ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, de plusieurs hauts responsables des institutions, de diplomates étrangers, ainsi que de représentants d’ONG et d’institutions financières internationales qu’a été célébré cet anniversaire de l’indépendance des USA. L’ambassadeur Vernelle Trim Fitzpatrick a profité de l’occasion pour faire le bilan du partenariat entre les deux pays au cours des six derniers mois. Elle n’a pas manqué de remercier ses collaborateurs pour leur travail acharné, soulignant ainsi les efforts communs pour renforcer les relations bilatérales.

6 mois de collaboration fructueuse

L’ambassadeur Vernelle Trim Fitzpatrick, honorée de célébrer cette fête pour la première fois en tant qu’ambassadeur au Gabon, a accueilli chaleureusement le ministre des Affaires étrangères, Onanga Ndiaye. Elle a souligné l’importance de ce moment historique pour le Gabon et réaffirmé le soutien des États-Unis face aux défis et opportunités du pays.

Madame Fitzpatrick a mis en avant les projets de partenariat réalisés ces six derniers mois, tels que la coopération en matière de démocratie avec l’USAID, le soutien aux parcs nationaux, la lutte contre la dégradation de l’environnement, et les initiatives de sécurité maritime. Elle a également mentionné la mission de la NASA pour cartographier les puits de carbone et l’exercice militaire Obangame Express. L’ambassadeur a également salué les programmes de formation et d’échange culturel comme l’IVLP, le Mandela Washington Fellowship, et l’AWEP. La soirée a aussi permis de célébrer les jeunes talents gabonais, notamment les jeunes filles de l’ACTE Académie.

Vernelle Fitzpatrick n’a pas manqué de remercier ses collaborateurs qui ont rendu toutes ces activités possibles. La soirée s’est achevée sur une note conviviale.